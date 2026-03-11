Prima pagină » Social » Bărbat reținut după ce a agresat sexual două femei pe stradă, în Sectorul 4

Bărbat reținut după ce a agresat sexual două femei pe stradă, în Sectorul 4

Un bărbat de 38 de ani a fost reținut după ce ar fi agresat sexual două femei, în aceeași seară, pe străzi din Sectorul 4 al Capitalei. Suspectul a fost oprit de un locatar din zonă până la sosirea polițiștilor.
Bărbat reținut după ce a agresat sexual două femei pe stradă, în Sectorul 4
Sursă foto: Titus Emanuel Iliesi / Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
11 mart. 2026, 13:07, Social

Polițiștii Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Secția 26 Poliție au fost sesizați, marți, în jurul orei 20:40, printr-un apel la 112, de o femeie de 24 de ani. Aceasta a reclamat că, în timp ce se deplasa pe o stradă din Sectorul 4, ar fi fost agresată sexual de un bărbat.

Potrivit sesizării, acesta ar fi atins-o cu mâinile în zona intimă, după care a plecat într-o direcție necunoscută.

Aproximativ 40 de minute mai târziu, în jurul orei 21:20, polițiștii au fost sesizați de o altă femeie, în vârstă de 28 de ani, care a reclamat un incident similar, produs pe o altă stradă din același sector.

În momentul celui de-al doilea incident, femeia a strigat după ajutor, iar mai mulți locatari din zonă au intervenit pentru a-i acorda sprijin.

Un bărbat a reușit să îl oprească pe suspect și să îl mențină la fața locului până la sosirea polițiștilor.

Echipajele ajunse la fața locului au identificat persoana bănuită de comiterea faptelor și au dus-o la sediul poliției pentru audieri.

În baza probatoriului administrat, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat magistraților cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 26, sub supravegherea Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, pentru două infracțiuni de agresiune sexuală.

Recomandarea video

BREAKING Statele Unite sunt interesate de trimiterea de avioane la baza de la Kogălniceanu pentru eventuale intervenții în Orientul Mijlociu
G4Media
Frisoane la Moscova. Investițiile Rusiei în Iran sunt în pericol, indiferent cine câștigă războiul. „Sentimentul anti-rus a reapărut recent”
Gandul
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
Cancan
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport
Reacția lui Bolojan după ce Avocatul Poporului susținut de PSD a atacat la CCR OUG-ul care permite tăieri în administrație
Libertatea
Nu scăpăm de iarnă! Se schimbă vremea radical. Șefa ANM anunță un nou val de ninsori și vreme rece în luna martie
CSID
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Promotor