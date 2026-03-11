Bărbat reținut după ce a agresat sexual două femei pe stradă, în Sectorul 4

Polițiștii Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Secția 26 Poliție au fost sesizați, marți, în jurul orei 20:40, printr-un apel la 112, de o femeie de 24 de ani. Aceasta a reclamat că, în timp ce se deplasa pe o stradă din Sectorul 4, ar fi fost agresată sexual de un bărbat.

Potrivit sesizării, acesta ar fi atins-o cu mâinile în zona intimă, după care a plecat într-o direcție necunoscută.

Aproximativ 40 de minute mai târziu, în jurul orei 21:20, polițiștii au fost sesizați de o altă femeie, în vârstă de 28 de ani, care a reclamat un incident similar, produs pe o altă stradă din același sector.

În momentul celui de-al doilea incident, femeia a strigat după ajutor, iar mai mulți locatari din zonă au intervenit pentru a-i acorda sprijin.

Un bărbat a reușit să îl oprească pe suspect și să îl mențină la fața locului până la sosirea polițiștilor.

Echipajele ajunse la fața locului au identificat persoana bănuită de comiterea faptelor și au dus-o la sediul poliției pentru audieri.

În baza probatoriului administrat, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat magistraților cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 26, sub supravegherea Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, pentru două infracțiuni de agresiune sexuală.