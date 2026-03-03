Un polițist din Caraș Severin a fost trimis în judecată pentru trafic de influență

„La data de 26 ianuarie 2026, ca urmare a finalizării cercetărilor efectuate de ofițerii de poliție din cadrul Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Caraș-Severin, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin a dispus trimiterea în judecată a unui agent de poliție, cercetat sub control judiciar (măsură preventivă valabilă până la data de 13.03.2026, inclusiv), pentru săvârșirea a două infracțiuni de trafic de influență, respectiv trafic de influență în formă continuată (două acte materiale) și trafic de influență”, se arată în comunicatul emis marți de Direcția Generală Anticorupție.

Din anchetă reiese că polițistul ar fi cerut o sumă de 1.000 de euro în septembrie 2024, pe care a primit-o în octombrie 2025 sub promisiune că ar interveni pe lângă un procurorii din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Reșița promițând că îl va determina pe acesta să dispună netrimiterea în judecată și permisul de conducere al persoanei care a dat suma de bani.

În luna martie a anului trecut, a primit 1.200 de lei de la o altă persoană care se afla sub anchetă pentru fals material în înscrisuri oficiale. Din nou, agentul de poliție a promis că va interveni pe lângă procurori și că va obține o clasare a cazului.

„Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, se mai arată în comunicatul emis de DGA.