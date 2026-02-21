Medic agresat în spitalul din Borșa de aparținătorii unei paciente

IPJ Maramureș transmite că polițiștii din Borșa au fost sesizați vineri, în jurul orei 19.00, prin apel la 112, cu privire la faptul că un medic a fost agresat în incinta spitalului.

Din verificările făcute a reieșit că, în timp ce acorda primul ajutor unei paciente, mai mulți membri de familie ai acesteia, au intrat în încăpere, iar unul dintre aceștia l-ar fi agresat fizic, distrugându-i ochelarii de vedere.

Medicul a refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

Polițiștii, sub coordonarea unui procuror, continuă cercetările în acest dosar pentru lovire sau alte violențe și distrugere.