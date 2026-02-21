Aproape 12.000 de intervenții ale polițiștilor pentru violență domestică într-o singură lună

Potrivit comunicatului transmis, sâmbătă, de Poliția Română, numărul faptelor în contextul violenței domestice a scăzut cu 11,5% față de anul trecut. Au fost înregistrate 530 de cazuri mai puțin decât aceeași perioadă a anului trecut, de la 4.600 la 4.070 de cazuri.

În ceea ce privește tipurile de infracțiuni, au fost înregistrate mai puține fapte de lovire sau alte violențe (de la 2.771 la 2.155 de fapte), amenințare (de la 574 la 505 fapte) și abandonul de familie (de la 314 la 297 de infracțiuni), comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025.

Cele mai dese infracțiuni sunt pentru săvârșirea faptei de „lovirea sau alte violențe”, încadrare pentru care au fost înregistrate 2.155 de cazuri.

Cei care săvârșesc astfel de fapte se pot alege cu ordinul de protecție provizoriu, emis de polițiști la fața locului, atunci când există un risc iminent asupra vieții, integrității fizice sau psihice a persoanei.

Polițiștii au emis peste 1.500 de ordine de protecție provizorii

În ceea ce privește ordinele de protecție provizorii, peste 1.539 de ordine au fost emise, între care 585 dintre acestea fiind transformate în ordine de protecție de către instanțele de judecată.

În ceea ce privește nerespectarea ordinul de protecție provizoriu, au fost sesizate 144 de cazuri în care agresorul a încălcat ordinul de protecție. Dintre cazuri, 73 în orașe și 71 au fost înregistrate la sat.

Tot în luna ianuarie, tribunalele din toată țara au emis 1.355 de ordine de protecție, dintre care 585 au provenit din ordinele de protecție provizorii ale polițiștilor. În ceea ce privește nerespectarea ordinului de protecție, 543 de agresori au încălcat măsura dispusă de tribunale.

Sistemul Informatic de Monitorizare Electronică are scopul de a preveni, limita și descuraja producerea unor situații tragice și contribuie la la creșterea gradului de protecție și la prevenirea încălcării măsurilor dispuse de instanță sau de polițiști.

Astfel, polițiștii pot monitoriza dacă agresorul se apropie de victimă iar, în urma alertelor primite prin acest sistem, polițiștii intervin pentru protecția victimelor și imobilizarea agresorilor.

540 de agresori, monitorizați electronic

Potrivit Poliției Române, în luna ianuarie, peste 540 de agresori din toată țara au fost obligați să poarte brățări electronice de monitorizare.

Dintre aceștia, 308 brățări s-au dat pentru ordine de protecție provizorii, din totalul de 1.539 de ordine de protecție provizorii emise de polițiști.

La nivel național, instanțele au hotărât măsura monitorizării electronice în cazul a 232 de ordine de protecție, reprezentând 17% dintre cele 1.355 de ordine de protecție emise de instanțele de judecată.

Potrivit polițiștilor, nicio persoană care a solicitat montarea unei brățări de monitorizare electronică a agresorului și a respectat condițiile de utilizare nu a fost victima unei infracțiuni de omor.