Prima pagină » Social » Aproape 12.000 de intervenții ale polițiștilor pentru violență domestică într-o singură lună

Aproape 12.000 de intervenții ale polițiștilor pentru violență domestică într-o singură lună

Poliția Română a transmis, sâmbătă, că numai în cursul lunii ianuarie polițiștii au intervenit în 11.911 cazuri de urgență semnalate în contextul violenței domestice. Dintre acestea, 5.998 au fost semnalate în orașe, iar 5.913 la sate. 
Aproape 12.000 de intervenții ale polițiștilor pentru violență domestică într-o singură lună
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Rafael Ben-Ari / Alamy / Alamy / Profimedia
Daiana Rob
21 feb. 2026, 12:20, Social

Potrivit comunicatului transmis, sâmbătă, de Poliția Română, numărul faptelor în contextul violenței domestice a scăzut cu 11,5% față de anul trecut. Au fost înregistrate 530 de cazuri mai puțin decât aceeași perioadă a anului trecut, de la 4.600 la 4.070 de cazuri.

În ceea ce privește tipurile de infracțiuni, au fost înregistrate mai puține fapte de lovire sau alte violențe (de la 2.771 la 2.155 de fapte), amenințare (de la 574 la 505 fapte) și abandonul de familie (de la 314 la 297 de infracțiuni), comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025.

Cele mai dese infracțiuni sunt pentru săvârșirea faptei de „lovirea sau alte violențe”, încadrare pentru care au fost înregistrate 2.155 de cazuri.

Cei care săvârșesc astfel de fapte se pot alege cu ordinul de protecție provizoriu, emis de polițiști la fața locului, atunci când există un risc iminent asupra vieții, integrității fizice sau psihice a persoanei.

Polițiștii au emis peste 1.500 de ordine de protecție provizorii

În ceea ce privește ordinele de protecție provizorii, peste 1.539 de ordine au fost emise, între care 585 dintre acestea fiind transformate în ordine de protecție de către instanțele de judecată.

În ceea ce privește nerespectarea ordinul de protecție provizoriu, au fost sesizate 144 de cazuri în care agresorul a încălcat ordinul de protecție. Dintre cazuri, 73 în orașe și 71 au fost înregistrate la sat.

Tot în luna ianuarie, tribunalele din toată țara au emis  1.355 de ordine de protecție, dintre care 585 au provenit din ordinele de protecție provizorii ale polițiștilor. În ceea ce privește nerespectarea ordinului de protecție, 543 de agresori au încălcat măsura dispusă de tribunale.

Sistemul Informatic de Monitorizare Electronică are scopul de a preveni, limita și descuraja producerea unor situații tragice și contribuie la la creșterea gradului de protecție și la prevenirea încălcării măsurilor dispuse de instanță sau de polițiști.

Astfel, polițiștii pot monitoriza dacă agresorul se apropie de victimă iar, în urma alertelor primite prin acest sistem, polițiștii intervin pentru protecția victimelor și imobilizarea agresorilor.

540 de agresori, monitorizați electronic

Potrivit Poliției Române, în luna ianuarie, peste 540 de agresori din toată țara au fost obligați să poarte brățări electronice de monitorizare.

Dintre aceștia, 308 brățări s-au dat pentru ordine de protecție provizorii, din totalul de 1.539 de ordine de protecție provizorii emise de polițiști.

La nivel național, instanțele au hotărât măsura monitorizării electronice în cazul a 232 de ordine de protecție, reprezentând 17% dintre cele 1.355 de ordine de protecție emise de instanțele de judecată.

Potrivit polițiștilor, nicio persoană care a solicitat montarea unei brățări de monitorizare electronică a agresorului și a respectat condițiile de utilizare nu a fost victima unei infracțiuni de omor.

Recomandarea video

Ce șanse are Lia Savonea la Curtea de Justiție a UE ca să restaureze pensiile speciale. Instanța europeană tocmai i-a retezat din privilegii unui magistrat român: i-a refuzat includerea diurnei la calculul pensiei
G4Media
Când scăpăm de ninsori și viscol. Meteorologii ANM, prognoză de ultimă oră pentru Gândul
Gandul
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2026: 'Va escalada rapid, apoi...'
Cancan
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport
Curtea Supremă a Statelor Unite declară ilegale taxele vamale impuse de Trump. Companiile care l-au învins pe președintele american
Libertatea
Zodia triplu-binecuvântată în martie 2026. Neti Sandu anunță bucurii pe toate planurile
CSID
Titi Aur explică de ce aceste anvelope pot fi un risc în ninsorile din aceste zile
Promotor