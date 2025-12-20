IGPR: Mai multe cazuri de violență domestică, dar mai puține infracțiuni înregistrate în 2025

Polițiștii au intervenit în primele 11 luni ale anului 2025 la peste 125.000 de sesizări legate de violența domestică, cu 3.768 mai multe comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

În același timp, numărul infracțiunilor consemnate în acest domeniu a scăzut cu 17,8%.

Din totalul de 125.125 de sesizări, 60.685 au avut loc în mediul urban și 64.440 în mediul rural.

IGPR indică faptul că, în intervalul menționat, infracțiunile înregistrate au scăzut de la 54.833 la 45.061. Reduceri s-au înregistrat pentru lovire sau alte violențe (de la 33.461 la 24.393 de cazuri), amenințare (de la 6.923 la 5.683) și abandon de familie (de la 4.392 la 3.923).

„Lovirea sau alte violențe” reprezintă 54% din totalul infracțiunilor, cu 24.393 de cazuri, potrivit experților.

Un instrument pentru protecția victimelor este ordinul de protecție provizoriu, emis de polițiști la fața locului în situații cu risc iminent asupra vieții, integrității fizice sau psihice a persoanei.

La nivel național, polițiștii au emis 13.995 de astfel de ordine, iar 5.258 au fost transformate în ordine de protecție definitive de către instanțe.

Nerespectarea ordinului provizoriu a dus la 964 de sesizări, dintre care 535 în mediul urban și 429 în rural.

În aceeași perioadă, instanțele au emis 14.190 de ordine de protecție, dintre care 5.258 proveneau din ordine provizorii. Nerespectarea acestora a generat 5.694 de sesizări.

Totodată, 4.117 cazuri au presupus obligarea agresorului să poarte un dispozitiv electronic de supraveghere. Dintre acestea, 2.257 au fost legate de ordine provizorii, reprezentând 16% din total, iar în 11.738 de situații victimele au refuzat această măsură.

Instanțele au dispus monitorizarea electronică în 1.860 de ordine, echivalentul a 13% din totalul ordinelor emise de judecători.

„Ca urmare a problematicii înregistrate, începând cu data de 1 august 2025, pentru îmbunătățirea instrumentelor de lucru, de la nivelul IGPR s-au dispus măsuri suplimentare. Astfel, polițiștii din structurile de ordine publică pun în aplicare un complex de activități cu termene și responsabilități precise, care au avut la bază identificarea situațiilor de stare conflictuală în sfera violenței domestice, chiar și atunci când victima nu acceptă sau nu dorește să fie puse în aplicare instrumentele legale clasice, respectiv depunerea unei plângeri prealabile cu privirea la comiterea unei infracțiuni împotriva sa, acceptarea emiterii unui ordin de protecție provizoriu în favoarea sa, acceptarea monitorizării electronice a agresorului sau solicitarea unui ordin de protecție de la instanța de judecată”, anunță Poliția Română.

Sistemul de monitorizare instituit prin noua metodologie identifică imediat situațiile în care victima se află în pericol. Polițiștii trebuie să verifice domiciliul victimei, dar și pe cel al agresorului, pentru a raporta situația.

„Încrederea în instrumentele de protecție, de care pot beneficia victimele, poate salva vieți – nicio persoană care a solicitat montarea unei brățări de monitorizare electronică a agresorului și a respectat condițiile de utilizare nu a fost victima unei infracțiuni de omor”, precizează sursa citată.