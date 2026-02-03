Motreanu cere UE să accelereze investițiile în energie regenerabilă. Miza pentru România

Dan Motreanu a explicat marți că o creștere a investițiilor în energia regenerabilă ar putea avea un impact semnificativ asupra economiei românești. „Uniunea Europeană trebuie să se asigure că întreprinderile din sectorul combustibililor fosili investesc în surse regenerabile. Pentru țări precum România, creșterea investițiilor în surse regenerabile ar putea stimula dezvoltarea regională, ar putea atrage noi industrii și ar putea reduce costurile energiei pentru gospodării și întreprinderi”, a transmis eurodeputatul.

Motreanu spune că a cerut clarificări Comisiei Europene privind măsurile prin care executivul comunitar intenționează să stimuleze sau să determine companiile din sectorul combustibililor fosili să își majoreze substanțial investițiile în energie verde, la nivelul Uniunii Europene.

Ce răspunde Comisia Europeană

Potrivit eurodeputatului, CE a reamintit, în răspunsul transmis, că Directiva privind energia din surse regenerabile stabilește un obiectiv obligatoriu la nivelul UE de 42% energie din surse regenerabile până în 2030, cu o aspirație de a ajunge la 45%. Ținta face parte din politica mai largă a UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de limitare a dependenței de combustibilii fosili.

Comisia a explicat, de asemenea, că pentru a accelera tranziția energetică promovează investițiile în energie regenerabilă printr-un mix de politici publice, finanțare europeană și instrumente financiare dedicate.

Elaborarea unei strategii de investiții în energie curată, care urmărește mobilizarea capitalului privat pentru tranziția energetică și reducerea deficitului de investiții din acest sector, este unule dintre elementele cheie anunțate de executivul comunitar.

Strategia de investiții

Strategia, aflată în lucru, va identifica principalele obstacole care frânează investițiile și va propune măsuri concrete pentru stimularea finanțării în mai multe domenii-cheie. Printre acestea se numără rețelele de energie electrică, necesare pentru integrarea noilor capacități regenerabile, capacități de producție din surse regenerabile, eficiența energetică, flexibilitatea și stocarea energiei (inclusiv baterii), precum și cercetarea și inovarea.

Sprijinul ar trebui acordat atât prin acțiuni financiare, cât și prin măsuri nefinanciare, la nivel european și național.