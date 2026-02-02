Bogdan Chirițoiu: „Trebuie să dăm energie mai ieftină pentru industrie”. Cine ar trebui să elaboreze formula de ajutor pentru marii consumatori

Pentru a putea concura cu companii din restul lunii, Europa – și cu precădere România – trebuie să ajute industria energointensivă să poată beneficia de prețuri mai mici, iar în acest sens, companiile, autoritățile de reglementare, atât din energie, cât și din concurență, și legiuitorii trebuie să ajungă la o formulă de implementare, a declarat Bogdan Chirițoiu, luni, în cadrul conferinței de presă.

„Trebuie să dăm energie mai ieftină pentru industrie. Prioritatea ce o văd în dezbaterea publică, ce văd la voi (presa – n.r.) este discuția despre persoanele fizice, spre casnici. Nu cred că asta e problema României. Trebuie să ne asigurăm că piața merge bine, că prețurile noastre sunt rezonabile, cât de rezonabile pot să fie în Europa, iar cei care sunt mai săraci, cei vulnerabili sunt ajutați. Deci există voucherele pentru energie, se va schimba mecanismul, se vor scădea direct pe factură, pentru gaze cred că se va face ceva similar, trebuie să avem niște ajutoare de încălzire pentru cei care sunt mai vulnerabili. Cei care nu se de vulnerabili vor plăti prețul de piață cât e el. Da, nu va fi ieftin, trebuie să fie rezonabil suportabil, similar cum e în alte în alte țări. Dar unde avem o problemă este că trebuie să dăm energie mai ieftină în industrie. De ce? Pentru că Europa are costul de două-trei ori mai mari decât restul lumii și nu putem concura cu restul lumii dacă avem aceste prețuri a energie mai mari. Și aici stă România mai prost decât alte state din UE”, a afirmat președintele Consiliului Concurenței.

Potrivit lui Bogdan Chirițoiu, pe baza datelor Eurostat și din piață, din 2024, consumatorii casnici români nu plătesc mai mult decât alții din Uniunea Europeană, industria noastră nu plătește mai mult decât cei din Uniunea Europeană, costurile sunt aici chiar mai mici decât în Germania.

„Dar am luat și mari consumatori energetic, siderurgie: companiile în România plătesc mai mult decât cele din Germania. Deci problema nu e pe populație în general, problema nu e la industrie în general, dar problema este la companiile care consumă multă energie, deci pentru care energia e un cost important de producție. Aici stăm mai prost decât alte state din Uniunea Europeană”, a explicat Bogdan Chirițoiu.

Mai mult, aceste date vin în contextul în care România nu mai are „plajă fiscală” pentru ajutoare în comparație cu alte țări membre.

„Nici n-avem bani ca ei. Uniunea Europeană și-a flexibilizat regulile, a intrat un regulament – CISAF (Clean Industrial Deal State Aid Framework – n.r.), care a intrat în vigoare la mijlocul anului trecut, iar Germania folosește aceste flexibilizare a regulilor ca să subvenționeze tarifele de transport și de distribuția electricității. Noi n-o să avem bani, bine, mai nimeni n-are banii Germaniei în Uniunea Europeană. Germania a avut excedent bugetar, da, noi și alți avem deficit bugetar. Da, deci n-avem bani precum nemții. Și atunci trebuie să găsim alte formule prin care să avem totuși o electricitate mai ieftină pentru companiile din România”, a declarat șeful autorității de concurență.

„E prioritatea economică a guvernării”

Potrivit lui Bogdan Chirițoiu, în modelele pe care le dă Comisia, e o variantă de a face contacte directe între producătorii de regenerabile, iarăși implicând și o garanție de stat.

„Deci sunt mecanisme care sunt acum permise sau încurajate de legislația europeană și aș vrea asta să ne concentrăm în România. Deci în perioada următoare să găsim formule în care consumatorii noștri mari de energie pot să aibă asigurată furnizare de energie la costuri mai mici decât costurile de piață care-s date și vor fi date de gaz și în viitor”, a subliniat președintele Consiliului Concurenței.

„În orice piață prețul este dat de costul cel mai mare de producție, care la electricitate este gazul, așa-i la noi și așa e majoritatea țărilor din Uniunea Europeană și așa o să fie pe ceva timp de acum înainte. Da, există și producător, după cum scrieți și voi, există producători care au costuri mult mai mici și atunci important e se găsești o formulă prin care producători cu costuri mai mici îți acoperă industria. Deci asta mi-aș dori și Consiliul va sprijini eforturile Guvernului și ale reglementatorului (ANRE) în acest sens”, a declarat Bogdan Chirițoiu.

Șeful Consiliului Concurenței a amintit cum criza din energie, cu precădere după invazia Ucrainei, a dus la creșterea prețurilor la energie și la gaze care au lovit puternic industria.

„Vedem scăderea consumului de gaze, vedem la scăderea consumului de electricitate. Deci avem capacități de producție care se limitează, SIDEX-ul riscă să se închidă. Deci pentru genul ăsta de probleme trebuie să găsim o soluție. Și asta e prioritatea după mine, asta e prioritatea economică a guvernării: cum ne asigurăm că marii consumatori de electricitate și de gaze rămân în viață și pentru asta trebuie să primească resurse ceva mai ceva mai ieftine. La electricitate avem niște soluții, la gaze, nu știu, deci trebuie să căutăm și pentru gaze”, a subliniat președintele Consiliului Concurenței.

Întrebat care sunt responsabilii pentru găsirea și implementarea unei astfel de formule, Bogdan Chirițoiu a spus că primul pas ar trebui făcut de companiile vizate.

„În primul rând sunt discuții în piață. Eu zic că în mod normal piața trebuie să vină cu propunerile astea. Sunt companii ca vor să vândă electricitate, sunt companii care au nevoie. Ei trebuie să vină să negocieze între ei și acolo unde au nevoie de stat… Sfatul meu este să vorbească cu ANRE-ul, dar și cu ministerul Energiei. Deci până la urmă, așteptarea mea este va fi nevoie niște garanții de stat și asta vor fi emise, bănuiesc de Guvern, nu știu, vom vedea schema, vom face o schemă de garanții de stat, vom vedea cine o va administra. Eu sper că de anul acesta. Deja regulamentul e de anul trecut, CISAF. Comisia ne-a dat ceva, niște îndrumări, momentan n-avem multe exemple în Europa, e adevărat”, a conchis Bogdan Chirițoiu.