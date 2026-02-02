Amenzi de 347 de milioane de lei date de Consiliul Concurenței în 2025, cele mai multe pentru înțelegeri de tip cartel

Potrivit unui comunicat al insituției, în 2025, au fost finalizate 18 investigații, număr similar cu cel înregistrat în anul anterior. Au fost aplicate sancțiuni în valoare totală de 347,4 milioane lei. Din această sumă, aproximativ 56% reprezintă amenzi aplicate pentru înțelegeri de tip cartel. Au fost sancționate 68 de entități, iar 70% dintre acestea au recunoscut încălcarea legii concurenței.

„În 2025, la fel ca în anul anterior, Consiliul Concurenței s-a situat pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește numărul de cazuri finalizate care vizează posibile încălcări ale Tratatului de Funcționare al Uniunii Europene (TFUE – art. 101/art. 102), cu un total de 9 cazuri, urmat de Italia (6), Franța (5) și Germania (5)”, se arată în comunicat.

Cele mai mari amenzi

Printre cele mai importante amenzi se numără:

-163,71 milioane lei (32,15 milioane euro) – opt companii (Alten Si-Techno Romania SRL, Akkodis Romania SRL, Automobile-Dacia SA, Bertrandt Engineering Technologies Romania SRL, Expleo Romania SRL, FEV ECE Automotive SRL, Renault Technologie Roumanie SRL și Segula Technologies Romania SRL), pentru participarea la o înțelegere anticoncurențială constând în împărțirea pieței forței de muncă pentru a limita mobilitatea angajaților și a menține costurile reduse cu resursa umană.

-135,2 milioane lei (26,6 milioane euro) – companiile Philip Morris Trading SRL, Interbrands Orbico SRL și Mediaposte Hit Mail SA, pentru participarea la înțelegeri anticoncurențiale pe piața produselor din tutun încălzit.

-14,73 milioane de lei (2,9 milioane de euro) – 25 service-uri auto și două societăți de asigurare, pentru participarea la o înțelegere pe piața serviciilor de întreținere și reparare a autovehiculelor din România.

-8,29 milioane lei (1,66 milioane euro) – Oyl Company Holding AG SRL, Autoprima Serv SRL și Saga Infrastructură SRL, pentru trucarea unor licitații organizate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA prin DRDP Constanța, pe piața lucrărilor de întreținere a drumurilor.

-4,55 milioane lei (915.068 euro) – Thelios SpA, pentru participarea, alături de partenerul său Shades Originators SRL, la o înțelegere anticoncurențială pe piața comercializării ochelarilor de lux din România.

Tranzacții autorizate

În 2025, Consiliul Concurenței a autorizat un număr record de tranzacții, 119, cele mai multe din ultimii 22 de ani.

În două cazuri au fost impuse condiții: preluarea Telekom Romania Mobile Communications de către Digi România și Vodafone România și preluarea Grupului Regina Maria (Centrul Medical Unirea SRL) de către Mehiläinen Oy.

În cazul preluării magazinelor La Cocoș de către Grupul Schwarz, a fost declanșată o investigație privind compatibilitatea operațiunii cu mediul concurențial, prima în ultimii opt ani.

Investigații declanșate

În 2025 au fost declanșate 14 investigații, menținându-se trendul din anul 2024, în domenii precum auto, semnalizare rutieră, licitații pentru furnizarea de servicii din domeniul tehnologiei informației, licitații pentru furnizarea produselor și echipamentelor medicale utilizate în prevenția situațiilor cu caracter epidemic.

Din totalul investigațiilor deschise, 50% vizează posibile înțelegeri între companii.

La finalul anului trecut, autoritatea de concurență avea în curs 46 de investigații, din care 74% vizează înțelegeri între companii.

În 2025 s-au efectuat 21 de inspecții inopinate, un record al ultimilor ani și au fost inspectate 52 de sedii/puncte de lucru.

„Am analizat un număr record de concentrări economice, unele cu un grad ridicat de dificultate, am finalizat investigații complexe, inclusiv prima investigație pe piața forței de muncă, și am aplicat sancțiuni semnificative. Și la nivelul UE suntem pe primul loc din punctul de vedere al numărului de cazuri soluționate pentru posibile încălcări ale Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene. În același timp, am urmărit ca măsurile de sprijin finanțate din fonduri naționale și europene să respecte regulile comunitare și să contribuie la stabilitatea economică”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele autorității de concurență.