Războiul din Iran afectează piața energiei din Europa. Germania revine la cărbune din cauza scumpirii gazelor

În Germania, centralele pe cărbune și-au majorat ponderea în producție cu aproximativ 2% în această lună față de februarie, în ciuda condițiilor favorabile pentru energia regenerabilă, potrivit datelor Entso-E.

În același timp, producția de energie pe bază de gaze naturale în cea mai mare piață din Europa a scăzut cu peste o treime, deoarece creșterea prețurilor face ca acest combustibil să fie mai puțin rentabil pentru producția de electricitate, notează Bloomberg.

Situația arată vulnerabilitatea strategiei energetice a Europei, care se bazează pe gaz ca soluție de tranziție între cărbune și sursele regenerabile. Totodată, ridică perspectiva ca guvernele să pună pe primul loc costurile și securitatea energetică, în detrimentul reducerii emisiilor.

„Există posibilitatea ca UE să repornească centrale pe cărbune închise, dacă criza energetică se agravează”, a declarat Myles Allsop, analist la UBS.

Totuși, producția pe bază de combustibili fosili scade odată cu avansul primăverii, pe măsură ce temperaturile mai ridicate reduc consumul. În Germania, consumul de electricitate a scăzut cu aproximativ 10% în martie față de februarie și este ușor sub nivelul de anul trecut.

Prețurile de referință la gaze s-au dublat în această lună, pe fondul temerilor că războiul din Iran ar putea afecta aprovizionarea globală cu energie.