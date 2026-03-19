Prețurile europene ale gazelor au crescut cu aproape 30%. Țițeiul ajunge la 113 dolari barilul, din cauza războiului din Iran

Contractele futures la gazele naturale din SUA au crescut odată cu petrolul în timpul tranzacțiilor asiatice de joi, după ce Iranul a escaladat atacurile asupra infrastructurii energetice din Golf.

Contractele futures ale Henry Hub au crescut cu 3,4%, ajungând la 3,17 dolari pe milion de unități termice britanice, în timpul tranzacțiilor asiatice de joi.

Prețurile țițeiului Brent au crescut cu 4,7%, ajungând la 112,43 dolari pe baril. Contractele futures pentru combustibilul termic au crescut cu 5,9%, ajungând la 4,45 dolari pe galon.

După ce Israelul a atacat zăcământul de gaze South Pars din Iran, cel mai mare din lume, și rafinăriile învecinate, Iranul a ripostat, provocând „pagube extinse” în jurul terminalului Ras Laffan din Qatar, cea mai mare instalație de gaze naturale lichefiate din lume.

Instalația de gaze Habshan din Emiratele Arabe Unite și-a suspendat operațiunile.

Prețurile Henry Hub reflectă costurile interne ale gazelor din SUA și sunt legate de livrările prin conducte.

Valorile de referință europene și asiatice sunt mai expuse la întreruperi ale aprovizionării cauzate de atacurile asupra infrastructurii qatareze.