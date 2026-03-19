Prima pagină » Știrile zilei » Prețurile europene ale gazelor au crescut cu aproape 30%. Țițeiul ajunge la 113 dolari barilul, din cauza războiului din Iran

Prețurile europene ale gazelor au crescut cu aproape 30%. Țițeiul ajunge la 113 dolari barilul, din cauza războiului din Iran

Escaladarea atacurilor din Golf, asupra celor mai mari rafinării din lume, și efectele războiului din Iran se văd joi dimineață pe bursele europene. Prețurile gazelor cresc cu 30% iar țițeiul Brent crește și el, ajungând 113 dolari barilul, anunță FT.
Prețurile europene ale gazelor au crescut cu aproape 30%. Țițeiul ajunge la 113 dolari barilul, din cauza războiului din Iran
Sorina Matei
19 mart. 2026, 09:29, Economic

Prețurile europene ale gazelor au crescut cu aproape 30%, ajungând la 70,7 euro/MWh, arată joi Financial Times.

Țițeiul Brent a crescut și el cu peste 5%, atingând 113 dolari pe baril, în primele tranzacții de la Londra.

Prețurile la gazele naturale din Europa cresc cu 30%

Prețurile gazelor naturale din Europa au atins cel mai înalt nivel de la începutul războiului, în urma atacurilor asupra infrastructurii energetice din Qatar și Iran.

Indicele de referință TTF, care determină prețul pentru multe contracte de furnizare a gazelor, a deschis în creștere cu peste 30%, la 70,70 euro pe MWh, înainte de a scădea la 67 euro pe MWh.

Creșterea a dus prețurile la mai mult decât dublul nivelului lor de 32 de euro pe MWh înainte de începerea războiului.

Contractele futures la gazele naturale din SUA cresc

Contractele futures la gazele naturale din SUA au crescut odată cu petrolul în timpul tranzacțiilor asiatice de joi, după ce Iranul a escaladat atacurile asupra infrastructurii energetice din Golf.

Contractele futures ale Henry Hub au crescut cu 3,4%, ajungând la 3,17 dolari pe milion de unități termice britanice, în timpul tranzacțiilor asiatice de joi.

Prețurile țițeiului Brent au crescut cu 4,7%, ajungând la 112,43 dolari pe baril. Contractele futures pentru combustibilul termic au crescut cu 5,9%, ajungând la 4,45 dolari pe galon.

După ce Israelul a atacat zăcământul de gaze South Pars din Iran, cel mai mare din lume, și rafinăriile învecinate, Iranul a ripostat, provocând „pagube extinse” în jurul terminalului Ras Laffan din Qatar, cea mai mare instalație de gaze naturale lichefiate din lume.

Instalația de gaze Habshan din Emiratele Arabe Unite și-a suspendat operațiunile.

Prețurile Henry Hub reflectă costurile interne ale gazelor din SUA și sunt legate de livrările prin conducte.

Valorile de referință europene și asiatice sunt mai expuse la întreruperi ale aprovizionării cauzate de atacurile asupra infrastructurii qatareze.

