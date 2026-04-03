Elon Musk le-a cerut firmelor care îl ajută să pregătească listarea la bursă să se aboneze la Grok

Nu este neobișnuit ca marile companii implicate în tranzacții importante să aibă cerințe speciale față de bancherii și avocații lor. Dar Elon Musk a făcut o cerere deosebit de îndrăzneață adresată consilierilor săi de pe Wall Street înainte de oferta publică inițială (IPO) a companiei sale, SpaceX, scrie Baha.

Solicitarea a vizat firmele de avocatură, băncile, auditorii și companiile de consultanță implicate în proces. Potrivit unor surse, unele bănci au acceptat deja și au investit zeci de milioane de dolari pentru a integra Grok în sistemele lor.

Decizia lui Musk vine în contextul pregătirii listării SpaceX și a evaluării companiei la peste 2 trilioane de dolari, ceea ce face ca toate firmele partenere să fie implicate direct în procesul de pregătire.

Unele dintre bănci au fost de acord să cheltuiască zeci de milioane pentru chatbot și au început deja să integreze Grok în sistemele lor IT, au declarat trei dintre surse.

Elon Musk și un purtător de cuvânt al SpaceX nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Pentru aproape orice mare ofertă publică inițială, băncile găsesc modalități de a se apropia de compania care se listează și de directorul său executiv. Dar, după câțiva ani cu puține oferte publice semnificative, Wall Street este extrem de interesată de o tranzacție ca cea a SpaceX, care este estimată a fi una dintre cele mai mari din istorie.

Achizițiile de abonamente Grok de către bănci nu au fost doar gesturi de bunăvoință

Listarea la bursă este așteptată să atragă peste 50 de miliarde de dolari, cu o evaluare de peste 1 trilion de dolari, ceea ce înseamnă că băncile ar putea genera taxe de peste 500 de milioane de dolari pentru consilierea în această tranzacție.

Faptul că Musk a reușit să obțină afaceri pentru chatbot-ul său AI arată și influența enormă a celui mai bogat om din lume asupra sectorului bancar, dornic să colaboreze cu el acum și pe viitor.

Achizițiile de abonamente Grok de către bănci nu au fost doar gesturi de bunăvoință, potrivit a trei persoane familiarizate cu aranjamentele. Musk a insistat ca acestea să cumpere serviciile chatbot-ului. El a cerut, de asemenea, băncilor să facă publicitate pe X, site-ul său de socializare, deținut tot de SpaceX, dar a fost mai puțin insistente în privința acestei solicitări, conform a două surse.

Deocamdată, se așteaptă ca cinci bănci să lucreze la ofertă: Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase și Morgan Stanley. De asemenea, firmele de avocatură Gibson Dunn și Davis Polk oferă consultanță pentru tranzacție.