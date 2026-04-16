Ce a făcut o companie de încălțăminte ca să nu intre în faliment. Acțiunile au crescut cu 700% într-o zi

Allbirds, o companie de încălțăminte aflată în dificultate, „s-a orientat către IA”, iar acțiunile sale au crescut cu 700%, potrivit Futurism. Compania a anunțat că închide o tranzacție de 50 de milioane de dolari care „îi va permite să își orienteze afacerea către infrastructura de calcul IA” . a fost anunțat și un nou nume: „NewBird AI”.

Concret, compania intenționează să cumpere cipuri IA extrem de greu de obținut și să închirieze putere de calcul startup-urilor tehnologice.

În urmă cu două săptămâni, compania și-a lichidat afacerea cu încălțăminte pentru doar 39 de milioane de dolari. În urmă cu cinci ani compania era cotată la aproximativ 4 miliarde de dolari. În urma anunțului din această săptămână privitor la schimbarea domeniului de activitate, acțiunile au crescut vertiginos cu peste 700%. Valoarea acestora s-a stabilizat stabiliza la aproximativ 17 dolari.

Revenirea uluitoare demonstrează încă o dată succesul industriei IA. Investitorii alocă zeci de miliarde de dolari în infrastructura inteligenței artificiale, în ciuda faptului că există puține dovezi legate de profitabilitatea domeniului. De asemenea, evoluțiile de acest tip alimentează și mai mult temerile privitoare la o bulă a inteligenței artificiale.