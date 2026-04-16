Ce a făcut o companie de încălțăminte ca să nu intre în faliment. Acțiunile au crescut cu 700% într-o zi

Ce a făcut o companie de încălțăminte ca să nu intre în faliment. Acțiunile au crescut cu 700% într-o zi

O companie de încălțăminte în dificultate a dat lovitura printr-o măsură neașteptată. A schimbat domeniul de activitate și într-o singură zi acțiunile au crescut cu 700%. Experții avertizează că evoluția nu este normală și ar putea anunță o criză.
Ce a făcut o companie de încălțăminte ca să nu intre în faliment. Acțiunile au crescut cu 700% într-o zi
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
16 apr. 2026, 18:36, Economic

Allbirds, o companie de încălțăminte aflată în dificultate, „s-a orientat către IA”, iar acțiunile sale au crescut cu 700%, potrivit Futurism. Compania a anunțat că închide o tranzacție de 50 de milioane de dolari care „îi va permite să își orienteze afacerea către infrastructura de calcul IA” . a fost anunțat și un nou nume: „NewBird AI”.

Concret, compania intenționează să cumpere cipuri IA extrem de greu de obținut și să închirieze putere de calcul startup-urilor tehnologice.

În urmă cu două săptămâni, compania și-a lichidat afacerea cu încălțăminte pentru doar 39 de milioane de dolari. În urmă cu cinci ani compania era cotată la aproximativ 4 miliarde de dolari. În urma anunțului din această săptămână privitor la schimbarea domeniului de activitate, acțiunile au crescut vertiginos cu peste 700%. Valoarea acestora s-a stabilizat stabiliza la aproximativ 17 dolari.

Revenirea uluitoare demonstrează încă o dată succesul industriei IA. Investitorii alocă zeci de miliarde de dolari în infrastructura inteligenței artificiale, în ciuda faptului că există puține dovezi legate de profitabilitatea domeniului. De asemenea, evoluțiile de acest tip alimentează și mai mult temerile privitoare la o bulă a inteligenței artificiale.

 

Recomandarea video

Cum e promovat AUR de biserica ortodoxă și sistemul de educație
G4Media
Mai pot fi mâncate ouăle, dacă au trecut 7 zile de când au fost fierte? Expertiza specialiștilor în siguranță alimentară
Gandul
ULTIMA ORĂ! Tragedie în lumea fotbalului! Fostul internațional a murit la doar 48 de ani!
Cancan
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Prosport
„Nu ești mult mai mamă, dacă ai născut pe cale naturală”. Interviu cu prof. dr. Monica Cîrstoiu, care desființează miturile „anticezariană” de pe panourile din București
Libertatea
Tabel exclusiv pentru bărbați | Pe ce dată ieși la pensie, în funcție de vârsta ta actuală
CSID
Americanii au lansat cea mai „parșivă” dronă. Inspirată de „peștele vampir” care urmărește ținta înainte de atac
Promotor