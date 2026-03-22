Marii câștigători ai războiului din Iran: producătorii de petrol din Canada dau lovitura

Pentru Canada, efectul este imediat, spun analiștii Financial Times. Companiile petroliere sunt pe cale să înregistreze câștiguri suplimentare de până la 90 de miliarde de dolari canadieni (aproximativ 65,6 miliarde de dolari americani), dacă nivelurile prețurilor se mențin.

Creșterea este spectaculoasă. Indicatorul american West Texas Intermediate (WTI), unul dintre principalele repere globale pentru prețul petrolului, folosit în special pe piața din SUA, a urcat de la aproximativ 67 de dolari la finalul lunii februarie la peste 98 de dolari în martie, pe fondul tensiunilor din regiune. Această evoluție a schimbat radical perspectivele industriei petroliere.

Venituri suplimentare uriașe

Estimările realizate de compania Enverus, specializată în analiză de date și consultanță pentru industria petrolului și gazelor, arată că producătorii canadieni câștigă între 25 și 30 de miliarde de dolari canadieni în plus pentru fiecare creștere de 10 dolari a prețului petrolului.

Cu alte cuvinte, conflictul din Iran s-a transformat într-un accelerator de venituri pentru un sector care, până recent, era afectat de constrângeri logistice, precum lipsa conductelor și dependența de piața americană.

„Resursele există, iar producătorii pot crește rapid producția până la nivelul cererii. Totul ține de cât de repede reușesc să profite de această oportunitate, care nu va dura la nesfârșit”, a explicat François Poirier, șeful TC Energy, unul dintre cei mai mari operatori de conducte de petrol și gaze din America de Nord.

Asia caută alternative, Canada profită

Blocajele din Golful Persic obligă marile economii asiatice să caute rapid surse alternative de energie. Astfel, Canada devine tot mai atractivă ca furnizor stabil.

După finalizarea, în mai 2024, a conductei Trans Mountain Expansion, care transportă petrolul din provincia Alberta până la coasta de vest a Canadei pentru exportul pe piețele asiatice, exporturile către Asia au început deja să crească accelerat, iar livrările către China s-au multiplicat de peste patru ori într-un singur an.

Conflictul actual întărește această tendință, iar piețele asiatice, afectate de lipsa livrărilor din Orientul Mijlociu, se reorientează către America de Nord.

Blocajul conductelor, miza următorului deceniu

Deși cererea este în creștere, Canada nu poate profita pe deplin de oportunitate din cauza infrastructurii limitate. Lipsa conductelor către porturi maritime menține dependența de piața americană, unde peste 90% din petrolul canadian este vândut, adesea cu discount.

Executivii din industrie cer schimbări rapide: „Am vrea să vedem un cadru de reglementare simplificat și termene accelerate, pentru că asta este ceea ce va permite capitalului să vină în Canada”, a spus șeful TC Energy, pledând pentru investiții masive în noi conducte.

Producție record și acțiuni în urcare

Producția de petrol a Canadei atinge maxime istorice – peste 5,19 milioane de barili pe zi în prima jumătate a lui 2025, iar marile companii din sector au înregistrat creșteri bursiere de peste 40% de la începutul lui 2026. Industria petrolieră canadiană intră astfel într-o fază de expansiune accelerată, alimentată de cererea globală și de prețurile ridicate.

Impact direct asupra economiei

Un studiu realizat de ATB Economics și Studio.Energy – entități specializate în analiză economică și consultanță în sectorul energetic – arată că extinderea infrastructurii de export cu 1,5 milioane de barili pe zi ar putea adăuga anual 31,4 miliarde de dolari canadieni (aproximativ 22,9 miliarde de dolari americani) la PIB în următorul deceniu.

„Aceasta ar reprezenta o creștere de 1,1% a PIB-ului real, un impuls semnificativ, având în vedere că această țară se confruntă de peste un deceniu cu stagnarea PIB-ului pe cap de locuitor”, au explicat analiștii.

Dar boom-ul vine cu un cost

Creșterea prețului petrolului are însă și efecte secundare. RBC, una dintre cele mai mari bănci din Canada și un actor important în analiză economică și piețe financiare, avertizează că, dacă petrolul depășește pragul de 100 de dolari pe baril, inflația ar putea crește cu aproximativ 0,75 puncte procentuale, ajungând la aproape 3% în Canada și 3,5% în Statele Unite în 2026.

Astfel, ceea ce pentru industria petrolieră este un câștig excepțional se traduce, pentru restul economiei, prin presiuni suplimentare asupra prețurilor și costului vieții.