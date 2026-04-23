Prima pagină » Știrile zilei » NYTimes: cel mai mare producător de prezervative din lume crește prețurile cu 30% din cauza războiului din Iran

NYTimes: cel mai mare producător de prezervative din lume crește prețurile cu 30% din cauza războiului din Iran

Cel mai mare producător de prezervative din lume își majorează prețurile produselor cu până la 30%, avertizând că deficitul de materii prime și substanțe chimice din cauza războiului din Iran ar putea perturba producția.
Sorina Matei
23 apr. 2026, 18:55, Știri externe

Compania malaeziană de prezervative Karex, care produce aproximativ cinci miliarde de prezervative pe an, a dat vina pe creșterea prețurilor materiilor prime, pe întreruperile transporturilor globale și pe costurile mai mari de transport, anunță astăzi NYTimes.

Închiderea de facto a Strâmtorii Ormuz de către Iran a perturbat lanțurile de aprovizionare, crescând costurile pentru o gamă largă de materiale de care depinde compania, inclusiv cauciuc nitril și sintetic, materiale de ambalare, ulei de silicon și folie de aluminiu.

„Prețurile unor materii prime au crescut cu 100%. Nu avem de ales decât să facem ajustări acum”, a declarat Goh Miah Kiat, directorul executiv al Karex, într-un interviu acordat joi publicației The New York Times.

Compania declară că produce aproximativ o cincime din prezervativele din lume și folosește peste o sută de substanțe chimice și materii prime în producția sa. Dacă războiul persistă, a spus Goh, o lipsă chiar și a unui singur articol s-ar putea răspândi în fabricile sale și ar putea opri producția.

„Vor fi locuri de muncă care vor fi în pericol”, a avertizat dl Goh.

Karex furnizează unele dintre cele mai cunoscute mărci de contraceptive din lume, inclusiv Durex și Trojan.

Compania are aproximativ 3.000 de angajați în fabricile sale din Malaezia și Thailanda și se aprovizionează cu materiale din țări din Asia și Europa. Pe piața malaeziană, își vinde prezervativele One la un preț mediu de vânzare cu amănuntul de 9 ringgit pentru un pachet de trei, adică peste 2 dolari.

Compania furnizează de mult timp prezervative programelor finanțate de guvern pentru prevenirea SIDA și planificare familială. Acest segment al afacerii a avut de suferit anul trecut, după ce administrația Trump a redus finanțarea către Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională, care sprijinea inițiativele de distribuție a prezervativelor în țări străine.

Totuși, Goh, care este directorul executiv al companiei de mai bine de un deceniu, a declarat că firma a înregistrat o creștere a cererii de prezervative în acest an, inclusiv în țările în curs de dezvoltare, și a avertizat asupra posibilelor cumpărături de panică în rândul consumatorilor dacă stocurile se epuizează și războiul din Iran se prelungește.

„Toată lumea speră ca acest lucru să se termine cât mai repede”, a spus el.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Cele trei mari reforme pe care vrea să le treacă rapid Ilie Bolojan fără miniștrii PSD
G4Media
Uniunea ipocriziei! USR își face imagine pe spinarea pacienților. Susține că a corectat o nedreptate, numai că nedreptatea aparține Guvernului Bolojan, din care face parte
Gandul
1.000 lei amendă pentru toți șoferii români care uită acest obiect BANAL acasă. Are valabilitate între 2 și 5 ani
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport
Tecuci, capitala păcănelelor. „Moși și romi mai suntem. Dacă n-ar fi păcănelele, ne-am sparge dinții zilnic”
Libertatea
Descoperirea IREALĂ făcută de un medic în corpul unei femei. A trăit 30 de ani cu obiectul străin: „Migrase și stătea cuminte în plămân”
CSID
Țara în care Dacia decapotabilă face senzație. Cum arată noua atracție „Jogger Papamobil”
Promotor