Prințul moștenitor al Iranului, Reza Pahlavi, stropit cu un lichid roșu la Berlin

Reza Pahlavi, prințul moștenitor al Iranului aflat în exil, a fost stropit cu un lichid roșu joi, la Berlin.
Iulian Moşneagu
23 apr. 2026, 16:25, Știri externe

Incidentul a avut loc în fața clădirii unde susținuse o conferință de presă, imediat după ce Pahlavi criticase armistițiul dintre Statele Unite și Iran. Un bărbat s-a apropiat din spate și a aruncat asupra lui un lichid roșu, murdărindu-i costumul, relatează AP.

Bărbatul a fost imobilizat imediat de agenții de securitate și reținut de poliție. Numele acestuia nu a fost făcut public, conform regulilor de confidențialitate din Germania.

Pahlavi nu a fost rănit. El a făcut cu mâna susținătorilor și a plecat cu mașina de la locul incidentului. Potrivit poliției, lichidul folosit era, cel mai probabil, suc de roșii.

 

Reza Pahlavi este fiul ultimului șah al Iranului și trăiește în exil din 1979, după Revoluția Islamică.

În prezent, el este una dintre vocile opoziției iraniene din diaspora și încearcă să se poziționeze ca o alternativă politică la actualul regim de la Teheran, deși influența sa în interiorul Iranului este limitată.

La Berlin, el a cerut țărilor europene să facă mai mult pentru a sprijini poporul iranian în lupta pentru democrație. A susținut că 19 deținuți politici au fost executați de autoritățile iraniene în ultimele două săptămâni, iar alți 20 au fost condamnați la moarte.

„Lumea liberă va face ceva sau va privi masacrul în tăcere?”, a spus Pahlavi.

