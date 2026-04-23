Prețul paracetamolului a crescut cu 30%, în Anglia, din cauza războiului din Iran

Farmaciile comunitare percep clienților cu 20-30% mai mulți bani pentru paracetamol decât în ​​februarie, potrivit Asociației Naționale a Farmaciilor (NPA), iar multe dintre ele au rămas fără anumite concentrații de aspirină și co-codamol, relatează The Guardian.

Se estimează că prețurile fără prescripție medicală pentru comprimatele de cetirizină, un medicament comun pentru febra fânului, au crescut cu 20-30% în aceeași perioadă.

Creșterea prețurilor la benzină și motorină de la începutul războiului, acum aproape opt săptămâni, a dus la creșterea costurilor de fabricație și transport pentru furnizorii de medicamente. Acestea s-au resimțit și la farmacii, care plătesc cu 40-50% mai mult pentru a comanda medicamente din stoc.

Conflictul din Iran a dublat costurile transportului aerian

Conflictul a dublat, de asemenea, costurile transportului aerian – unul din cinci medicamente NHS ajunge pe calea aerului – și a strangulat aprovizionarea cu derivate din petrol din Golf, care sunt folosite pentru a produce multe medicamente comune, inclusiv paracetamol, aspirină și co-codamol.

Producătorii de medicamente generice care nu mai au brevet și care operează cu marje mici au început să își majoreze prețurile , ceea ce duce la creșterea facturii la medicamentele NHS, precum și a prețurilor de la farmacii.

Unele farmacii au încetat să mai vândă aspirină fără rețetă, parțial din cauza constrângerilor de aprovizionare care au început înainte de războiul din Iran. Lipsa temporară de medicamente este frecventă, dar ar putea deveni mai gravă dacă strâmtoarea Ormuz, o rută de transport cheie pentru produsele petrochimice, nu se redeschide în curând.