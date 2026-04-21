Prezervativele s-ar putea scumpi din cauza războiului

Anunțul a fost făcut de Karex din Malaysia, cel mai mare producător de prezervative din lume, potrivit NEXTA. Acesta produce unul din cinci prezervative, lucrează cu Durex și este implicat în mai multe programe guvernamentale din întreaga lume.

Conform CEO-ului Karex, din cauza conflictului, s-au scumpit cauciucul sintetic, nitrilul, uleiul de silicon, folia de aluminiu, ambalajele. De asemenea, au crescut foarte mult cheltuielile cu logistica și energia.

În prezent, Karex se confruntă cu o cerere crescută deoarece mulți cumpărători încearcă să-și creeze stocuri pentru a evita scumpirea sau chiar lipsa produsului. Probleme asemănătoare au și ceilalți producători de prezervative din lume.