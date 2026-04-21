Prezervativele s-ar putea scumpi din cauza războiului

Prezervativele au putea să se scumpească în următoarea perioadă din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Avertismentul vine chiar de la cel mai mare producător din lume. Acesta susține că războiul a ridicat foarte mult cheltuielile cu produsele folosite în procesul de fabricație, cu energia și cu transportul.
Petru Mazilu
21 apr. 2026, 18:14, Economic

Anunțul a fost făcut de Karex din Malaysia, cel mai mare producător de prezervative din lume, potrivit NEXTA. Acesta produce unul din cinci prezervative, lucrează cu Durex și este implicat în mai multe programe guvernamentale din întreaga lume.

Conform CEO-ului Karex, din cauza conflictului, s-au scumpit cauciucul sintetic, nitrilul, uleiul de silicon, folia de aluminiu, ambalajele. De asemenea, au crescut foarte mult cheltuielile cu logistica și energia.

În prezent, Karex se confruntă cu o cerere crescută deoarece mulți cumpărători încearcă să-și creeze stocuri pentru a evita scumpirea sau chiar lipsa produsului. Probleme asemănătoare au și ceilalți producători de prezervative din lume.

