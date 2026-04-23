EXCLUSIV. Fostul președinte al LPF, Dumitru Dragomir, despre posibilitatea ca România să înlocuiască Iran la Cupa Mondială: ”Trump poate să facă ce vrea el”

Discuția, apărută în spațiul public în contextul influenței politice tot mai vizibile asupra sportului, ridică întrebări legate de criteriile de participare și de rolul marilor puteri în competițiile globale. Donald Trump a anunțat recent că ar putea înlocui participarea Iranului la Cupa Mondiala 2026, care se va desfăsura in Statele Unite, cu cu o altă echipă. Paolo Zampolli, un apropiat al lui Trump, a declarat ca i-a cerut oficial acestuia ca echipa Italiei să înlocuiască Iranul. Conform Financial Times, președintele SUA ar fi acceptat și chiar s-a adresat FIFA pentru a demara procedurile de înlocuire. Fostul șef al LPF, Dumitru Dragomir, a comentat în exclusivitate pentru Mediafax ipoteza și implicațiile ei.

„De ce nu România? Argumentul este performanța”

Întrebat de ce nu ar putea România beneficia de un astfel de scenariu, Dragomir a invocat diferența clară de palmares. „Da, argumentul stă în performanțe. Italia este campioană mondială, are foarte multe participări la turnee finale. România a avut cea mai mare performanță la Cupa Mondială din SUA, în 1994, când a ajuns până în sferturi, dar în rest nu a mai strălucit la acest nivel”, a spus acesta. Naționala României a reușit atunci una dintre cele mai importante performanțe din istoria sa, eliminând Argentina în optimi, înainte de a fi oprită la loviturile de departajare de Suedia. De atunci însă, prezențele și rezultatele la nivel mondial au fost limitate.

„Trump face ce vrea. E legea celui mai tare”

Dragomir consideră că scenariul în care o decizie politică influențează direct participarea la Cupa Mondială nu este deloc imposibil. „Este realist. Donald Trump face numai ce vrea. Este legea celui mai tare, el este acum cel mai tare. Nu vedeți ce face peste tot?”, a declarat acesta. Fostul conducător din fotbalul românesc a mers mai departe, sugerând că liderii politici globali pot influența astfel de decizii. „Cine își mai permite să ia un președinte de stat în toiul nopții și să-l bage la închisoare? El este cel mai puternic. Poate doar Putin, Xi sau, pe alocuri, Erdogan mai au atâta putere”, a spus Dragomir. Cu toate acestea, el crede că situația din orientul Mijlociu s-ar putea termina mai repede. „Dacă Trump vrea să schimbe Iranul cu altă țară, o să o facă. Dar eu cred că foarte curând acest conflict se va rezolva și Iranul va putea participa fără probleme”, a adăugat acesta.

„Fără discuții, Italia merită”

În ceea ce privește o eventuală înlocuire, Dragomir este categoric în alegerea sa. „Fără nicio discuție, Italia! Ați văzut ce este la ei pe stadioane? Mereu arhipline, 70-75.000 de oameni care cântă din minutul unu până la final. Este o cultură a fotbalului acolo”, a afirmat el. Acesta a subliniat atât nivelul competițional, cât și tradiția fotbalistică a Italiei. „Nivelul este foarte ridicat, acolo este fotbal de clasă. Italia a demonstrat asta, are un campionat foarte puternic și o națională foarte bună”, a spus Dragomir. Fostul șef LPF a amintit și de prezența românească din fotbalul italian. „Ne putem lăuda și noi că avem un antrenor român pe banca unei echipe aproape de titlu, la Inter, Cristi Chivu. Deci clar, Italia merită 100%”, a concluzionat acesta.

Deși ideea unei intervenții politice în stabilirea echipelor participante la Cupa Mondială rămâne controversată, ea reflectă tensiunile actuale din plan internațional și impactul lor asupra sportului. Pentru moment, nu există o decizie oficială în acest sens, iar participarea la turneul final rămâne, teoretic, condiționată strict de criterii sportive.