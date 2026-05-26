Iranul nu va avea voie să stea în SUA la Cupa Mondială 2026. Echipa va face naveta din Mexic pentru fiecare meci

Naționala de fotbal a Iranului va fi nevoită să locuiască în Mexic și să călătorească în Statele Unite doar în zilele meciurilor de la Cupa Mondială FIFA 2026, după ce autoritățile americane au refuzat să găzduiască permanent echipa pe teritoriul SUA, transmite CNN.
Victor Dan Stephanovici
26 mai 2026, 10:16, Sport
Anunțul a fost făcut de președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, care a confirmat că FIFA a cerut oficial sprijinul guvernului mexican pentru organizarea logistică a echipei iraniene, arată CNN. Potrivit oficialilor iranieni, baza echipei va fi mutată în orașul Tijuana, aflat la granița cu SUA. De acolo, jucătorii vor călători către meciurile programate în Los Angeles și Seattle. Iran urmează să joace în faza grupelor împotriva Noua Zeelandă, Belgia și Egipt. Șeful federației iraniene de fotbal, Mehdi Taj, a declarat că mutarea în Mexic va reduce inclusiv problemele legate de vize și va permite zboruri directe operate de Iran Air.

Donald Trump spusese că Iranul nu ar fi „în siguranță” în SUA

Controversa vine pe fondul tensiunilor majore dintre Washington și Teheran. În martie, Donald Trump declarase că Iranul este binevenit la Cupa Mondială, însă a sugerat că nu ar fi „potrivit” ca echipa să stea în SUA „pentru propria siguranță”. Situația s-a complicat și mai mult după conflictul militar dintre Iran, Israel și SUA din primăvara acestui an, care a ridicat semne de întrebare inclusiv privind participarea Iranului la turneu.

FIFA încearcă să evite un scandal diplomatic uriaș

FIFA a confirmat oficial mutarea bazei iraniene în Mexic, însă programul meciurilor rămâne neschimbat. În ultimele luni au existat inclusiv speculații privind o eventuală excludere a Iranului din competiție. În aprilie, emisarul american Paolo Zampolli sugerase chiar că Italia ar putea înlocui Iranul la Cupa Mondială, idee respinsă rapid de FIFA și de oficialii italieni.

Echipa națională de fotbal a Iranului. Sursa foto: X

Turneul din 2026, organizat de SUA, Canada și Mexic, ar putea deveni una dintre cele mai politizate ediții ale Cupei Mondiale din ultimele decenii. Războaiele, tensiunile diplomatice și problemele de securitate influențează deja organizarea logistică a mai multor delegații, iar cazul Iranului arată cât de puternic se intersectează în prezent sportul și geopolitica.

