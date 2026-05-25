Val de atacuri în SUA comise de falși agenți ICE. Imigranții spun că nu mai pot face diferența între criminali și autorități

O investigație realizată de NBC News și Noticias Telemundo arată că numărul cazurilor de persoane care se prezintă drept agenți federali a explodat în ultimul an, scrie NBC News.

Potrivit investigației, doar în 2025 au fost documentate cel puțin 31 de cazuri de persoane care s-au dat drept agenți ICE, față de o medie de aproximativ cinci cazuri pe an în ultimul deceniu. Multe dintre incidente au devenit extrem de violente. În Carolina de Nord, mai mulți bărbați înarmați au intrat într-o casă locuită de imigranți mexicani strigând „ICE! ICE!”, înainte să îi lovească și să îi jefuiască sub amenințarea armelor. Un copil a fost amenințat cu pistolul, iar una dintre victime a avut nevoie de peste 10 copci după ce a fost lovită în cap cu arma. Alte cazuri investigate includ agresiuni sexuale, răpiri, intimidări și false „operațiuni de imigrație” organizate de indivizi înarmați.

FBI avertizează că fenomenul scapă de sub control

Potrivit unui buletin intern obținut de NBC News, FBI avertiza încă din 2025 că infractorii profită de vizibilitatea crescută a operațiunilor ICE pentru a ținti comunitățile vulnerabile. Investigatorii spun că oamenilor le este tot mai greu să facă diferența între agenții reali și impostori, mai ales pentru că mulți agenți federali poartă măști și echipament tactic în timpul raidurilor. „Acum toți vin cu fețele acoperite”, a spus unul dintre imigranții atacați în Carolina de Nord.

Imigranții evită să cheme poliția de frica deportării

Experții spun că imigranții fără acte sunt ținte ușoare deoarece mulți se tem să contacteze autoritățile după ce devin victime. Unele persoane atacate au refuzat inclusiv să depună mărturie sau să participe la anchete de teamă că ar putea fi deportate. Avocați și organizații pentru drepturile civile avertizează că situația afectează grav siguranța publică. „Suntem pe un teritoriu necunoscut”, a declarat Naureen Shah, reprezentantă a American Civil Liberties Union. Ea spune că amploarea operațiunilor cu agenți mascați creează un climat de frică și facilitează apariția infractorilor care profită de panică.

Apar presiuni pentru schimbarea regulilor privind agenții ICE

Mai mulți politicieni americani cer acum reguli mai stricte pentru identificarea clară a agenților federali. În California și Philadelphia au fost propuse sau adoptate măsuri care obligă agenții ICE să poarte insigne vizibile și să nu își acopere fețele în timpul operațiunilor. ICE susține însă că măștile sunt necesare pentru protecția agenților și a familiilor lor, invocând amenințările și tentativele de identificare online. Între timp, victimele spun că trauma rămâne. „Nu mai dorm. Mă gândesc mereu că s-ar putea întoarce”, a declarat unul dintre imigranții atacați în Carolina de Nord.