Agenți ai Serviciului de Imigrație trimiși în sprijinul angajaților de securitate din aeroporturi, în SUA

Președintele Donald Trump a spus că Tom Homan va coordona acțiunea. Homan a declarat pentru CNN că agenții ICE vor ajuta la controlul intrărilor și ieșirilor din aeroporturi, eliberând personalul TSA pentru verificările cu raze X și alte activități specializate.

„Ne aflăm acolo pentru a ajuta TSA să-și facă treaba și să permită publicului american să treacă prin aeroport cât mai repede posibil, respectând toate protocoalele de securitate”, a spus Homan, potrivit sursei citate.

Operațiunile obișnuite de aplicare a legii imigrației vor continua, a subliniat Homan, iar detaliile unui plan coordonat între conducerea ICE și TSA urmau să fie anunțate ulterior în cursul zilei de duminică.

Decizia survine în contextul negocierilor Congresului pentru finanțarea Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), blocaj alimentat de cererile democraților de a impune schimbări asupra politicilor de imigrație ale administrației Trump, după două decese în cadrul unei acțiuni de aplicare a legii imigrației la Minneapolis.

Critici la adresa măsurii au venit de la liderii democrați din Camera Reprezentanților, precum Hakeem Jeffries, care a afirmat că implicarea agenților ICE la aeroporturi „scoate în evidență presiunea pusă asupra congresului pentru a aproba finanțarea DHS” și riscă să creeze haos și expunere a publicului la agenți neinstruiți.