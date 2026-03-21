Donald Trump amenință că va trimite ICE pentru a asigura controalele de securitate în aeroporturi

„Dacă democrații de extremă stânga nu semnează imediat un acord pentru ca țara noastră, în special aeroporturile noastre, să fie din nou libere și sigure, voi trimite agenții noștri ICE, străluciți și patrioți, la aeroporturi, unde se vor ocupa de securitate”, a transmis președintele american pe Truth Social, potrivit Le Figaro.

Începând cu 14 februarie, finanțarea DHS, un minister responsabil cu controalele de securitate din aeroporturi, a fost înghețată din cauza disputei profunde dintre democrați și republicani din Congres cu privire la practicile poliției de imigrare, care sunt puternic contestate de stânga.

Din cauza acestei „închideri” parțiale, mii de funcționari federali ai DHS au fost puși în șomaj tehnic, în timp ce alte mii, cu funcții considerate esențiale, continuă să lucreze. În ambele cazuri, salariile nu vor fi plătite până când parlamentarii nu vor ajunge la un acord privind bugetul DHS, de care depinde ICE.

Cei aproximativ 50.000 de funcționari ai Agenției pentru Securitatea Transporturilor (TSA), responsabilă de controalele din aeroporturi, nu au mai fost plătiți integral din 13 martie.

Din cauza acestei situații, absenteismul a crescut în rândurile lor – unii merg să lucreze în altă parte în așteptarea unui acord al parlamentarilor – în timp ce alții și-au dat demisia.

Ca urmare, cozile la punctele de control de securitate – unde pasagerii trebuie să treacă sub porțile de detectare a metalelor – s-au lungit și nu este neobișnuit să trebuiască să aștepți câteva ore în aeroporturile din SUA pentru a trece de această etapă și a ajunge în sala de îmbarcare. Poliția de imigrare continuă să funcționeze pe durata blocajului, datorită fondurilor aprobate deja anul trecut de Congres.

Elon Musk, gata să plătească

TSA însăși a avertizat că paralizia prelungită ar putea provoca o lipsă de personal cu „consecințe semnificative în aeroporturi, inclusiv întârzieri, timpi de așteptare mai lungi și anulări de zboruri”.

Multimiliardarul Elon Musk s-a oferit sâmbătă pe X să plătească salariile acestor agenți ASD „pe durata impasului bugetar care afectează negativ viețile atâtor americani în aeroporturile din toată țara”.

Conform diverselor estimări, salariul mediu anual al acestor agenți este de 50.000 până la 60.000 de dolari, ceea ce înseamnă un buget cuprins între 2,5 și 3 miliarde de dolari pentru un an întreg.

Donald Trump a avertizat, de asemenea, sâmbătă că, dacă agenții ICE ar fi efectiv detașați la punctele de control din aeroporturi, aceștia ar „aresta imediat orice imigrant care a intrat ilegal în țara noastră, acordând o atenție specială celor din Somalia”.

Democrații își justifică blocarea bugetului prin acțiunile ICE, căreia vor să îi impună restricții semnificative.

Opoziția lor față de practicile agenției nu a făcut decât să crească după moartea, la câteva săptămâni distanță una de alta, în ianuarie, a lui Renee Good și Alex Pretti, doi americani împușcați mortal de agenți federali în Minneapolis, Minnesota. Moartea lor a provocat demonstrații majore în toată țara.

Administrația Trump a profitat de un caz vast de fraudă cu ajutoare publice la sfârșitul anului 2025, care a afectat comunitatea somaleză din statul nordic – cea mai mare din țară, cu aproximativ 80.000 de membri – pentru a o ataca și a intensifica operațiunile ICE în Minneapolis.