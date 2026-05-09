Administrația Trump retrage studiile privind siguranța vaccinului anti-Covid

Potrivit Departamentului de Sănătate și Servicii Umane din SUA, Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) a oprit, în ultimele luni, publicarea studiilor științifice care confirmă siguranța unui număr de vaccinuri, relatează Euronews.

Această mișcare a declanșat un nou val de controverse cu privire la politicile administrației președintelui Donald Trump, privind vaccinările și sănătatea publică în general.

Două dintre studiile retrase arătau că efectele secundare ale vaccinului sunt rare

Două dintre studiile retrase se numărau printre cele mai importante și puternic finanțate proiecte de cercetare guvernamentale recente, în valoare de milioane de dolari.

Studiile implicau analiza unei baze de date care conținea dosare medicale a unor milioane de pacienți, pentru a evalua siguranța vaccinurilor împotriva Covid-19. Concluzia a fost că efectele secundare grave, asociate cu vaccinurile utilizate pe scară largă, sunt extrem de rare.

Oamenii de știință au primit ordin în octombrie să retragă cele două studii, chiar dacă revistele medicale fuseseră deja de acord să le publice, ceea ce ridică semne de întrebare pe scară largă în cercurile științifice și medicale, cu privire la natura intervențiilor politice în cursul cercetării medicale, mai arată sursa.

Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Sănătate și Servicii Umane, Andrew Nixon, a declarat că studiile „au fost retrase deoarece autorii lor au ajuns la concluzii generale care nu sunt susținute de datele subiacente”.

Deciziile, în contextul creșterii valului de dezinformări

Aceste decizii vin într-un moment în care administrația Trump este martora unei creșteri semnificative a influenței personalităților sceptice față de vaccinuri, în special după pandemia de Covid-19, care a dus la răspândirea pe scară largă a teoriilor conspirației și a informațiilor înșelătoare despre sănătate.

În timpul campaniei sale electorale din 2024, Trump a promis că îi va oferi proeminentului anti-vaccinare Robert F. Kennedy Jr. un rol important în portofoliul de sănătate al Casei Albe, înainte de a-i anunța, ulterior, nominalizarea la funcția de secretar al Departamentului de Sănătate și Servicii Umane în urma victoriei sale.

Nominalizarea lui Kennedy a stârnit un val larg de obiecții, peste 75 de laureați ai Premiului Nobel, împreună cu aproximativ 17.000 de medici, respingând public numirea sa, din cauza pozițiilor sale controversate față de vaccinuri și a adoptării teoriilor conspirației legate de sănătate.

Kennedy este cunoscut pentru promovarea unor afirmații care au fost infirmate științific, inclusiv acuzația că vaccinurile cauzează autism, precum și noțiunea de „chemtrails”, o teorie a conspirației care susține că dârele albe pe care avioanele le lasă pe cer sunt substanțe chimice pulverizate în mod deliberat, pentru a dăuna oamenilor și alte afirmații nedovedite, printre care leagă circumcizia de autism, potrivit aceleiași surse.