Prima pagină » Știrile zilei » Nicușor Dan: „Avem nevoie de alfabetizare media și de o monitorizare a evoluțiilor tehnologice, inclusiv în domeniul inteligenței artificiale”

Nicușor Dan: „Avem nevoie de alfabetizare media și de o monitorizare a evoluțiilor tehnologice, inclusiv în domeniul inteligenței artificiale”

Președintele Nicușor Dan a transmis, în urma discuției cu președintele Muntenegrului, Jakov Milatovic, că este nevoie de alfabetizare media și de o monitorizare a evoluțiilor tehnologice, inclusiv în domeniul inteligenței artificiale.
Nicușor Dan: „Avem nevoie de alfabetizare media și de o monitorizare a evoluțiilor tehnologice, inclusiv în domeniul inteligenței artificiale”
Nicușor Dan la Dubrovnik/captură video
Ioana Târziu
04 mai 2026, 16:18, Politic

Nicușor Dan a transmis, luni, în urma discuției cu președintele Muntenegrului, Jakov Milatovic, pe care a co-prezidat-o, că „avem nevoie de instituții mai puternice, de cooperare transfrontalieră, de alfabetizare media și de o monitorizare a evoluțiilor tehnologice, inclusiv în domeniul inteligenței artificiale”.

Discuția a avut loc în cadrul summitului Comunității Politice Europene de la Erevan.

Președintele le-a mulțumit participanților europeni pentru prezența la discuția despre dezinformare și amenințǎri hibride, adăugând că dezinformarea, atacurile cibernetice și ingerințele externe sunt amenințări interconectate care impun un răspuns european coordonat.

„Riscurile de astăzi nu trebuie să devină vulnerabilitățile structurale de mâine”, a adăugat Nicușor Dan.

Recomandarea video

Cât câștigă șefii Hidroelectrica acuzați de premierul Bolojan că au luat bonusuri de 150.000-180.000 de euro în loc să facă investiții
G4Media
Stenograme „NUCLEARE” din ședința PSD, înainte de moțiune: „Nu putem lăsa România pe mâna unor șacali. PSD va salva, încă o dată, țara”
Gandul
Cu ce se ocupă soția lui Cristi Chivu. Adelina și antrenorul sunt căsătoriți de 18 ani și au împreună două fete
Cancan
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport
Cine pierde de pe urma războiului lui Trump? Statele Unite plătesc ca să scape de surplusul de gaze în timp ce Europa este lovită dur de blocarea Strâmtorii Ormuz
Libertatea
Boala autoimună care are ca simptom schimbarea vocii sau vocea răgușită. Aproximativ 143.000 de români sunt afectați
CSID
Topul celor mai vândute modele de mașini electrice din lume și clasamentul celor mai mari producători
Promotor