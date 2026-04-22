Muntenegru va adera la Uniunea Europeană. Oficialii se pregătesc redactarea unui acord

Miercuri, Muntenegru a făcut un pas spre aderarea la UE, după ce statele membra au convenit să înceapă munca pentru un tratat de aderare pentru Muntenegru la UE, potrivit oficialilor europeni, informează AFP, citată de Euractiv.

Ambasadorii din cele 27 de state membre ale UE au decis să înființeze „grup de lucru ad-hoc” pentru redactarea unui tratat de aderare. Acesta este un pas tehnic, însă esențial, pentru aderare, a precizat un oficial.

„Suntem încrezători că acest lucru va transmite un semnal puternic că aderarea este la îndemâna partenerilor de extindere”, a declarat un purtător de cuvânt al Ciprului, care deține președinția rotativă a UE, referindu-se la decizia luată în cadrul unei reuniuni de la Bruxelles.

Muntenegru, alături de Albania, este favorită să devină prima țară care aderă la Uniunea Europeană de la admiterea Croației în club în 2013.

Podgorica a încheiat negocierile privind 14 din cele 35 de așa-numite „clustere” – runde de discuții grupate în jurul diferitelor subiecte, de la fiscalitate la politica de mediu — alimentând speranțele că ar putea deveni membru al UE în următorii ani.

Ministra Afacerilor Europene din Muntenegru, Maida Gorčević, a declarat: „Vești excelente vin de la Bruxelles”.

Înființarea grupului de lucru a fost „încă o confirmare a faptului că suntem pe calea cea bună pentru ca Muntenegru să devină cel de-al 28-lea membru al Uniunii Europene până în 2028”, a adăugat oficiala.