Măsuri de securitate sporite și dronele interzise, la Summitul UE-Balcanii de Vest din Muntenegru, unde ajunge și Nicușor Dan

Muntenegru a anunțat astăzi măsuri de securitate drastice, pentru a proteja oficialii care participă la Summitul UE-Balcanii de Vest de la Tivat.

În zilele de 4, 5 și 6 iunie 2026, utilizarea dronelor este interzisă în zonele Cetinje, Njeguš, Lovćen, Tivat și Kotor, cu excepția dronelor serviciilor de securitate

Pentru a asigura desfășurarea fără probleme și în siguranță a summitului internațional UE-Balcanii de Vest de la Tivat, regimul traficului va fi modificat temporar, inclusiv prin închideri ocazionale complete și/sau parțiale ale traficului. Pe anumite drumuri principale și locale, începând de astăzi, 4 iunie 2026, și până pe 6 iunie 2026, circulația va fi suspendată pentru toate categoriile de vehicule.

În perioada 03.06, ora 00:00, până la 05.06, ora 21:00, intrarea și ieșirea navelor din marina Porto Montenegro a fost suspendată. Traficul maritim va fi, de asemenea, limitat în zona extinsă a zonei de apă din jurul zonei protejate.

Aeroportul din Muntenegru a anunțat joi că pasagerilor li se va oferi acces alternativ la Aeroportul din Podgorica prin podgoria Plantaža.

Nicușor Dan, președintele României, a anunțat că mâine participă la Summitul Uniunea Europeană – Balcanii de Vest, care se va desfășura în Hotel Regent, Porto Montenegro – Tivat, Muntenegru.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a ajuns de joi în Muntenegru.

Au Monténégro pour ouvrir une nouvelle page d’amitié et d’avenir européen. La France sera au rendez-vous, fidèle à ses amis et à l’Europe. pic.twitter.com/BIp4KFEFTC — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 4, 2026

Summitul UE-Balcanii de Vest se desfășoară exact la douăzeci de ani de la restaurarea statalității Muntenegrului. Oficialii muntenegreni consideră că eveniment este fără precedent și cea mai importantă reuniune politică organizată vreodată în istoria Muntenegrului.

Gazda reuniunii, realizată la inițiativa și în acord cu președintele Consiliului European, Antonio Košta, va fi președintele Jakov Milatović.

Oficialii din Muntenegreu se așteaptă ca prim-miniștrii Spaniei, Italiei și Germaniei – Pedro Sanchez, Giorgio Meloni și Friedrich Mertz să vină în țară.

Sunt așteptați de asemenea toți membrii conducerii Uniunii Europene, inclusiv președinta Consiliului European, Înaltul Reprezentant pentru Politica Externă și de Securitate, Kaja Kallas, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Organizarea unui summit de acest nivel este o confirmare clară a faptului că Bruxelles-ul nu mai privește Muntenegrul ca pe o periferie, ci ca pe nucleul politicii europene și un viitor membru sigur al UE.

„Sosirea liderilor celor mai mari trei economii din zona euro și a președintelui Franței are o greutate politică deosebită, deoarece Muntenegru nu i-a găzduit niciodată în istorie pe cancelarul german și pe președintele francez în același timp.

Această reuniune rupe definitiv practica abordării de grup a integrărilor și se concentrează pe reformele și meritele individuale. Cabinetul președintelui muntenegrean a evaluat anterior că Summitul de la Tivat este un proiect de stat și un interes național de primă importanță, care are loc la exact douăzeci de ani de la restaurarea statalității muntenegrene, ceea ce oferă țării oportunitatea de a-și demonstra deplina maturitate instituțională.

Pe lângă elita europeană, la aceeași masă din Tivat vor fi prezenți liderii tuturor țărilor din Balcanii de Vest, precum și șefii de stat și de guvern ai altor țări candidate la aderarea la UE, ceea ce va crește numărul total al delegațiilor la nivel înalt la 40.

În partea oficială a programului de la Porto, Muntenegru, accentul se va pune pe provocările comune în materie de securitate, stabilitatea energetică, implementarea Planului de creștere pentru regiune, dar și pe definirea unor modele precise pentru integrarea timpurie a cetățenilor din această parte a Europei în sistemul Uniunii.

Partea centrală a sesiunilor plenare va fi dedicată perspectivelor de extindere și finalizării demersurilor juridice care ar trebui să permită Muntenegrului să închidă din punct de vedere tehnic capitolele de negociere rămase până la sfârșitul acestui an, cu obiectivul final și clar de a deveni al 28-lea membru cu drepturi depline până în 2028„, scrie presa din Muntenegru.