UE, tot mai aproape de al 28-lea stat membru. Milatović: „Muntenegru este o societate pro-europeană, pregătită să-și lege viitorul de UE”

Președintele Muntenegrului, Jakov Milatović, a transmis în plenul Parlamentului European un mesaj puternic pro-european, susținând că aderarea țării sale la Uniunea Europeană până în 2028 ar reprezenta nu doar o victorie pentru Podgorica, ci și un semnal strategic pentru întreaga Europă. Pentru România, aflată într-o regiune direct interesată de stabilitatea Balcanilor de Vest, mesajul liderului muntenegrean are o miză importantă de securitate și politică externă.

Discursul lui Milatović a avut loc în contextul în care Parlamentul European urmează să voteze raportul privind progresele Muntenegrului în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Liderul de la Podgorica a pledat pentru recunoașterea rezultatelor obținute de țara sa și pentru relansarea credibilă a politicii de extindere a UE.

Muntenegru, între identitate europeană și ambiția aderării

Milatović a prezentat parcursul european al Muntenegrului ca pe o alegere strategică, democratică și socială, asumată de-a lungul ultimelor două decenii. El a amintit că, în 2006, Muntenegru și-a decis pașnic și democratic viitorul ca stat independent, cu ambiția de a construi o țară europeană, democratică, deschisă și bazată pe instituții solide.

Președintele muntenegrean a subliniat că orientarea pro-europeană a țării sale nu a fost doar o decizie politică, ci un consens național. În opinia sa, apropierea de Uniunea Europeană a devenit o direcție susținută de societate, de instituții și de generațiile tinere, care văd în UE garanția unui viitor mai sigur și mai prosper.

„Astăzi nu vorbesc doar despre aderarea unei țări, a țării mele, Muntenegru. Vorbesc despre capacitatea Uniunii Europene de a-și onora propriile promisiuni față de Balcanii de Vest”, a transmis Milatović.

Un drum european dificil, dar ireversibil

Liderul de la Podgorica a recunoscut că drumul Muntenegrului către Uniunea Europeană nu a fost unul liniar. Au existat perioade de stagnare, dificultăți politice, provocări de securitate și momente în care procesul de extindere părea să piardă din ritm. Cu toate acestea, Milatović a insistat că ideea europeană nu și-a pierdut forța în Muntenegru.

Potrivit acestuia, reformele cerute în procesul de aderare au influențat direct instituțiile, economia și viața cetățenilor. Președintele a afirmat că proiectul european a devenit o responsabilitate națională, iar obiectivul său politic este ca Muntenegru să fie pregătit pentru aderarea la Uniunea Europeană până în 2028.

Reforme, stat de drept și instituții independente

În discursul său, Milatović a pus accent pe maturitatea democratică a Muntenegrului, confirmată, potrivit acestuia, de tranziția pașnică a puterii din 2020 și de rezultatele alegerilor parlamentare și prezidențiale din 2023. Aceste momente au oferit, în opinia sa, un nou impuls parcursului european al țării.

Totuși, președintele muntenegrean a admis că mai sunt pași importanți de făcut. El a menționat întărirea statului de drept, consolidarea instituțiilor independente, construirea unei administrații publice mai eficiente și accelerarea convergenței economice cu Uniunea Europeană.

Milatović a transmis că Muntenegru intră în această etapă decisivă „cu ochii larg deschiși”, conștient de responsabilitățile pe care le presupune statutul de stat membru și hotărât să ducă procesul de aderare la bun sfârșit.

Extinderea UE, investiție în stabilitatea Europei

Președintele Muntenegrului a prezentat extinderea Uniunii Europene nu doar ca pe un proces tehnic, ci ca pe o investiție în securitatea, stabilitatea și prosperitatea continentului. El a amintit extinderile anterioare ale UE către sudul Europei și către Europa Centrală și de Est, susținând că acestea au consolidat democrația și au vindecat vechi diviziuni istorice.

În același registru, Milatović a afirmat că integrarea Balcanilor de Vest ar confirma capacitatea Uniunii Europene de a-și modela propriul viitor și de a rămâne un proiect politic viu, capabil să unească, să inspire și să transforme.

„Extinderea nu este doar un act de integrare. Este o investiție în stabilitate, democrație și prosperitate”, a transmis liderul muntenegrean.

De la Salonic la Muntenegru: Balcanii de Vest cer un nou impuls european

Milatović a făcut referire și la summitul Balcanilor de Vest găzduit recent de Muntenegru, pe care l-a descris drept un moment simbolic și istoric pentru țara sa. Lideri ai statelor membre, ai instituțiilor europene și ai regiunii s-au reunit în Muntenegru, într-un semnal politic privind relansarea extinderii.

Președintele a comparat acest moment cu summitul de la Salonic din 2003, care a deschis perspectiva europeană pentru Balcanii de Vest. Dacă atunci Europa a oferit regiunii o promisiune de viitor, Milatović a spus că Muntenegru a primit acum Europa cu speranța ca, până în 2028, UE să primească la rândul său Muntenegru ca nou stat membru.

În opinia sa, acest parcurs ar demonstra că reformele produc rezultate, că promisiunile europene sunt credibile și că viitorul Europei rămâne deschis statelor care împărtășesc aceleași valori.

Muntenegru vrea să fie al 28-lea stat membru UE

Milatović a transmis eurodeputaților că Parlamentul European ar putea avea un rol decisiv în noua etapă a extinderii. El a amintit că ultima ratificare a unui tratat de aderare de către Parlamentul European a avut loc în decembrie 2011 și și-a exprimat speranța că, în actualul mandat, eurodeputații vor putea face același lucru pentru Muntenegru.

„Aderarea Muntenegrului la Uniunea Europeană va fi victoria noastră comună, un succes pentru Muntenegru, un succes pentru Uniunea Europeană și o încurajare pentru întreaga zonă a Balcanilor de Vest”, a afirmat președintele.

El a susținut că aderarea Muntenegrului ca al 28-lea stat membru al Uniunii Europene până în 2028 ar marca începutul îndeplinirii unei promisiuni mai vechi, ar reface încrederea în politica de extindere și ar întări rolul global al Europei într-o perioadă definită de provocări geopolitice majore.

„Muntenegru este pregătit”

În finalul discursului, Milatović a insistat că Muntenegru nu dorește să adere la Uniunea Europeană pentru a-și schimba identitatea, ci pentru că a aparținut dintotdeauna spațiului politic și cultural european. El a vorbit despre o țară care aduce în UE experiența unei societăți multietnice, deschiderea mediteraneană, reziliența balcanică, tradiția libertății și o orientare politică europeană clară.

„Muntenegru este pregătit”, a transmis președintele. „Suntem gata să ne asumăm responsabilitățile unui stat membru, suntem gata să contribuim la politicile europene și suntem gata să ne legăm viitorul de viitorul comun al Europei.”

Prin mesajul său de la Strasbourg, Jakov Milatović a încercat să transforme aderarea Muntenegrului într-un test de credibilitate pentru Uniunea Europeană: dacă reformele sunt recunoscute, dacă promisiunile sunt respectate și dacă Balcanii de Vest rămân parte a viitorului european.