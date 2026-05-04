Nicușor Dan s-a întâlnit cu Principele Albert al II-lea de Monaco în marja summitului Comunității Politice Europene

„Am avut plăcerea de a mă întâlni cu Principele Albert al II-lea de Monaco la Summitul de la Erevan. România și Monaco împărtășesc nu doar bune relații bilaterale, ci și o preocupare constantă pentru cooperarea multilaterală, ordinea internațională bazată pe reguli și un continent european pașnic și sigur. Este un parteneriat pe care ne dorim să îl consolidăm împreună și de acum înainte”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Nicușor Dan.

Șeful statului participă luni la la cea de-a opta reuniune a Comunității Politice Europene desfășurate în Armenia.

Liderul de la București a mai participat la reuniunea privind Coridorul Vertical de Gaze, urmând să mai ia parte la cea de-a doua reuniune a Coaliției Europene împotriva drogurilor și să prezideze alături de președintele Muntenegrului, Jakov Milatović, masa rotundă dedicată temei „Reziliență democratică și amenințări hibride”.