Buzoianu, despre reforma Romsilva: Jumătate zboară mâine, dacă am posibilitatea să-i dau afară

Reforma Romsilva ar fi fost mult mai serioasă, dacă nu ar fi existat opoziția PSD, care a cerut reducerea anumitor criterii de performanță, spune la RFI ministrul Mediului, Diana Buzoianu. Reprezentanta USR declară că reforma trebuie să continue.
Sursa foto: captură video Facebook/Diana Buzoianu
04 mai 2026, 14:02, Politic

Diana Buzoianu spune, la RFI, că reforma Romsilva putea să arate altfel, dacă nu s-ar fi opus PSD: ”Am pornit reforma Romsilva și atenție, am pornit toate aceste lucruri cu frâna trasă de mână, pentru că la fiecare măsură pe care noi o discutam,

PSD cerea trei lucruri care să fie scoase din fiecare articol care era discutat sau pus pe masă”.

Ministrul Mediului precizează că ”hotărârea privind reorganizarea Romsilva ar fi fost o hotărâre mult mai serioasă, dacă nu ar fi trebuit să treacă prin tot acest proces de negociere, în care PSD a cerut pe rând scoaterea anumitor criterii de performanță. Inclusiv, au cerut reducerea anumitor criterii de performanță”.

Întrebată dacă e convinsă că a reușit să destructureze definitiv cumetriile din Romsilva, Diana Buzoianu a răspuns: ”În opt luni de zile de mandat să destructurăm o mafie de 35 de ani? Dați-mi patru ani de zile și voi destructura tot. Și mai dați-mi și posibilitatea să-i dau afară, că jumătate dintre ei zboară mâine”.

 

