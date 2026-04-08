Prima pagină » Politic » Vlad Gheorghe: Ilie Bolojan trebuia să fie chiar mai intransigent față de PSD, trebuia să împingă mai multe reforme, doar așa se câștigă încrederea cetățenilor, chiar dacă poate se pierde încrederea celor care își pun banii în cutiile de pantofi

Vlad Gheorghe: Ilie Bolojan trebuia să fie chiar mai intransigent față de PSD, trebuia să împingă mai multe reforme, doar așa se câștigă încrederea cetățenilor, chiar dacă poate se pierde încrederea celor care își pun banii în cutiile de pantofi

Cel puțin o treime dintre primării ar trebui să dispară, spune la RFI Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan. El apreciază că o reformă administrativă ar însemna comasarea unor regiuni. Întrebat dacă premierul trebuia să fie mai flexibil în relația cu PSD vizavi de reforme, Vlad Gheorghe a răspuns: „Cred că trebuia să fie chiar mai intransigent, doar așa se câștigă încrederea cetățenilor, chiar dacă poate se pierde încrederea celor care își pun banii în cutii de pantofi”.
Vlad Gheorghe: Ilie Bolojan trebuia să fie chiar mai intransigent față de PSD, trebuia să împingă mai multe reforme, doar așa se câștigă încrederea cetățenilor, chiar dacă poate se pierde încrederea celor care își pun banii în cutiile de pantofi
Sursa foto: Facebook / Vlad Gheorghe
Gabriel Pecheanu
08 apr. 2026, 11:29, Politic

Întrebat dacă alegerea primarilor în două tururi de scrutin ar trebui pusă pe masă, Vlad Gheorghe a declarat: „Cred că până ajungem acolo, ar trebui să punem pe masă o nouă variantă de organizare administrativ-teritorială pentru România, una cu minim o treime din primării dispărute, o organizare nouă pentru România, cu minim o treime din posturile de consilieri locali și județeni dispărute, eficientizate, ca să zic așa”.

În opinia sa, „toate astea ar trebui să ducă la mai puțini parlamentari, pentru că fiecare țară serioasă are o rată de reprezentare, adică la X consilieri locali, ai X consilieri județeni și X număr de parlamentari. Asta ar trebui pus pe masă cu adevărat. Există multe variante făcute, lucrate de Banca Mondială, de Guvernul României, de ONG-uri, avem de unde să luăm modele și abia apoi trebuie să vedem cum îi votăm pe oamenii respectivi”.

Consilierul premierului precizează că „în acest moment, avem un aparat de stat mult-mult prea stufos și nu mă gândesc doar la cheltuielile pe care le generează acest aparat, ci și la faptul că de multe ori deciziile se blochează fără nici un fel de justificare”.

Întrebat pe de altă parte în contextul tensiunilor din coaliție dacă premierul Ilie Bolojan ar fi trebuit să fie mai flexibil în relația cu PSD, așa cum cer social-democrații, Vlad Gheorghe a răspuns: „Nu, eu cred că trebuia să fie chiar mai intransigent în relația cu PSD și trebuia să împingă mai multe reforme, pentru că doar așa se câștigă încrederea cetățenilor, chiar dacă poate se pierde încrederea celor care își pun banii în cutiile de pantofi”.

