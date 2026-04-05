Bolojan, de Ziua NATO: Garantează capacitatea noastră de a răspunde eficient oricăror riscuri

Solidaritatea dintre statele membre este cea care face diferența și garantează capacitatea noastră de a răspunde eficient oricăror riscuri, transmite premierul Ilie Bolojan, într-un mesaj cu ocazia zilei NATO.
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
05 apr. 2026, 13:11, Politic

Șeful Guvernului susține că aderarea în urmă cu 22 de ani a României la NATO „a consolidat decisiv securitatea și parcursul nostru euroatlantic”.

„Pentru România, NATO înseamnă astăzi siguranță, stabilitate și încredere. În același timp, apartenența la Alianță vine cu responsabilități, pe care ni le asumăm constant, prin contribuții concrete la securitatea colectivă și printr-o prezență activă alături de aliați”, spune Ilie Bolojan.

El adaugă că, în contextul actual, este important ca Alianța să rămână unită.

„În contextul actual, marcat de multiple provocări de securitate, este esențial ca NATO să rămână unit și puternic. Solidaritatea dintre statele membre este cea care face diferența și garantează capacitatea noastră de a răspunde eficient oricăror riscuri. România va continua să investească în apărare, să își modernizeze Armata și să își consolideze rolul de partener de încredere pe Flancul Estic, contribuind activ la securitatea euroatlantică”, a mai transmis premierul.

