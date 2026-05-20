Bolojan, despre procesele pierdute și blocajele din Parlament: S-au creat așteptări

S-au creat, de-a lungul timpului, așteptări care nu pot fi respectate. Acum, când li se spune oamenilor că nu se mai poate, ei se simt „dezamăgiți și pe bună dreptate înșelați", spune Bolojan, premier demis care se confruntă și cu procese pierdute în instanță.
Laura Buciu
20 mai 2026, 21:28, Politic
Premierul Ilie Bolojan se confruntă cu procese pierdute în instanță, dar și cu blocaje în Parlament.

În Comisia de Învățământ, senatorii au decis reducerea normei didactice pentru profesori. Măsura ar costa România circa un miliard de lei.

Premierul demis a spus că într-o situație de instabilitate, cum este cea din prezent, în mod evident, aparatul guvernamental nu lucrează la turația maximă.

Instabilitate generată de atacuri

Instabilitatea nu a apărut peste noapte. Atacurile repetate la adresa premierului și a coaliției i-au făcut pe oameni să ezite în a împinge deciziile într-o direcție sau alta.

„E adevărat și că situații în care ai o instabilitate parlamentară, orice fel de propunere. Teoretic, sună bine pentru o anumită zona, are șanse să treacă, fără ca cei care votează aceste propuneri să se gândească din ce finanțări vom acoperi viitoarele cheltuieli, dacă aceste cheltuieli sunt prinse într-un buget sau nu sunt prinse, și dacă există o minimă consecvență în ceea ce faci”, săine Bolojan, la B1 TV.

Regretul lui Bolojan

Ilie Bolojan a spus și că regretă faptul că s-au creat de-a lungul timpului „niște așteptări care nu pot fi susținute de stat. Și am creat excepții, am creat tot felul de situații”. S-a referit la lumea politică, la partidele care au fost la putere.

Odată create aceste așteptări, este greu să explici cetățenilor ce se poate face și ce nu. Și în ce condiții.

Promisiunile nesustenabile au alimentat neîncrederea și votul negativ. Este doar o chestiune de timp până când sunt încălcate. Oamenii rămân dezamăgiți și, pe bună dreptate, se simt înșelați.

