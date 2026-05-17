Deosebit de periculos în Emiratele Arabe Unite / Centrala nucleară Barakah, atacată cu drone / India, „profund îngrijorată”

O dronă a lovit duminică singura centrală nucleară din Emiratele Arabe Unite, declanșând reacții ferme la nivel regional și internațional - India a cerut reticență, iar Arabia Saudită și Egiptul au condamnat atacul. Abu Dhabi nu a indicat cine se află în spatele incidentului pe care-l consideră deosebit de grav.
Luiza Moldovan
18 mai 2026, 01:12, Știri externe
Guvernul indian și-a exprimat îngrijorarea profundă față de atacul asupra singurului complex nuclear civil din Emiratele Arabe Unite, calificând incidentul drept „o escaladare periculoasă”, relatează news.sky.com.

Ministerul indian de Externe a solicitat într-un comunicat „reticență și revenirea la dialog și diplomație”, în contextul în care Abu Dhabi nu a indicat public cine consideră că se află în spatele atacului, precizând doar că dronele au venit dinspre frontiera de vest a țării. Arabia Saudită, Egiptul și Emiratele Arabe Unite au condamnat cu fermitate incidentul.

Nicio scurgere de radiații

Autoritatea de reglementare nucleară a Emiratelor, FANR, a anunțat că nu a fost înregistrată nicio scurgere radioactivă în urma incendiului declanșat de atacul cu dronă asupra unei porțiuni din centrală.

Nu există niciun pericol pentru populație sau pentru mediul înconjurător și nu au fost raportate victime, se arată în comunicatul instituției.

FANR continuă monitorizarea situației și a îndemnat publicul „să evite răspândirea de zvonuri” în legătură cu incidentul.

Autoritatea a subliniat că instalația a fost construită conform unor standarde înalte de siguranță și „include multiple straturi independente de protecție”.

Informații de context

Centrala Nucleară Barakah din Abu Dhabi a fost lovită duminică de o dronă.

Emiratele Arabe Unite au confirmat oficial incidentul, pe care îl consideră deosebit de grav.

În urmă cu trei săptămâni, Iranul avertizase că „Orice acțiune pe teritoriul EAU va fi întâmpinată cu o forță zdrobitoare”.

Potrivit biroului de comunicare al Abu Dhabi, incendiul s-a produs la un generator de electricitate localizat în exteriorul centralei nucleare.

