Texas / Val de atacuri armate în Austin: ținte aleatorii, inclusiv stații de pompieri, patru răniți

Cel puțin zece atacuri armate aleatorii au semănat panica în Austin, statul american Texas, în cursul weekendului, rănind patru persoane și determinând autoritățile să emită duminică un ordin de adăpostire pentru locuitorii din sudul capitalei statului, relatează AP.

Ordinul a fost ulterior ridicat după reținerea a doi dintre cei trei suspecți.

Stații de pompieri printre ținte

Împușcăturile au avut loc sâmbătă noapte și duminică dimineață, două dintre ele vizând stații de pompieri.

O persoană a suferit răni grave, iar alte trei au fost rănite ușor, a declarat șefa poliției din Austin, Lisa Davis.

„Nu avem niciun motiv anume identificat. Aceste acțiuni par a fi aleatorii”, a declarat un oficial al orașului.

Potrivit anchetatorilor, suspecții furau vehicule pe măsură ce se deplasau, pentru a induce în derută poliția. Au folosit cel puțin patru mașini diferite pe parcursul atacurilor.

Poliția i-a descris pe suspecți ca fiind bărbați albi sau hispanici, aparent adolescenți, și a publicat capturi de ecran dintr-o înregistrare video pentru a-i identifica.

Doi dintre aceștia se află în arest, în timp ce căutările pentru al treilea continuă.