A doua instanță din România suspendă tăierile de posturi ale lui Ilie Bolojan

Aceste disponibilizări făceau parte din reforma administrației publice promovată de Guvernul condus de premierul interimar, Ilie Bolojan.

Măsurile au fost suspendate în urma acțiunilor în instanță depuse de sindicatele din administrația publică.

Ca atare, Tribunalele au decis suspendarea ordinelor emise de prefecți care vizau reducerea cu zeci de procente a numărului de posturi din primării (în baza OUG 7/2026).

În Vrancea, funcțonarii publici din zeci de primării au declanșat proteste și greve de avertisment încă din iarna anului curent, ca urmare a planurilor de reorganizare inițiate de Guvern.

Sindicatele au intentat procese la nivel național și local. Dacă judecătorii vor da dreptate definitiv celor disponibilizați, aceștia se vor putea întoarce pe posturi și vor trebui să primească salariile retroactiv.

Ca reacție, după decizia Tribunalului Covasna, Ilie Bolojan a declarat: „acest act administrativ a fost atacat de către cei care țin să blocheze toate aceste măsuri și, sigur, că instanța l-a suspendat. Aș putea să spun că a fost o decizie de a comunica aceste plafoane negândită, care a creat o vulnerabilitate. Soluția pe care am stabilit-o este ca aceste ordine de prefecți să fie anulate în cele 5 județe, să se comunice direct, dar, sigur, că unii pot ataca și comunicările. Asta este problema. Nu poți să te lupți cu o realitate”.