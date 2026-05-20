Grindeanu: Nu am o relație personală proastă cu Ilie Bolojan. Și cred că nici el cu mine

„Nu vreau să amestec lucrurile personale cu cele politice. Eu n-am avut o relație personală proastă cu Ilie Bolojan. Nu am nici acum. Personală. Eu vorbesc de chestiunile politice”, a declarat Grindeanu, miercuri, la Adevărul.

Liderul PSD a respins ideea că ar exista tensiuni personale între el și premier.

„Asta nu înseamnă că suntem prieteni. Eu v-am spus că n-am o relație proastă, personală. Nici cu unul, nici cu altul. Și cred că nici domniile lor cu mine”, a spus liderul social-democrat.

În schimb, Grindeanu a criticat activitatea guvernului condus de Bolojan și a acuzat PNL că încearcă să reducă influența PSD pe scena politică.

„Eu vorbesc de un management prost. Ca prim-ministru, a lui Ilie Bolojan, eu vorbesc de un faliment până la urmă al acestui mod de a conduce un guvern și politicile economice”, a afirmat liderul social-democrat.

Potrivit lui Grindeanu, Ilie Bolojan ar trebui „să iasă din această campanie electorală cu patru ani înainte de alegeri și să intrăm într-o zonă de dialog și să găsim o soluție. Asta e ceea ce-mi doresc. Dacă se poate”.