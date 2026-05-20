Bolojan: Oamenii nu vor să voteze clone. PSD a vrut să subordoneze PNL, dar PNL nu e partid vasal

Premierul demis Ilie Bolojan spune că PSD nu a vrut doar să dărâme guvernul, ci a vrut să subordoneze PNL, „așa cum s-a mai întâmplat”, însă acum PNL nu va mai greși, pentru că „nu e partid vasal”.
Bolojan, despre acuzațiile din jurul SAFE și Rheinmetall: „Nu văd nicio formă de conflict de interese"
Cât timp mai avem pentru salvarea proiectelor din PNRR? Bolojan: „O săptămână, două, trei"
Băsescu: Vizita lui Putin la Beijing este o demonstrație de forță după eșecul total al lui Trump
Grupul eMAG a avut vânzări de 10,6 miliarde lei în 2025 și anunță investiții de 1,2 miliarde lei pentru următorul an fiscal. Au crescut cumpărăturile în campanii promoționale
Un bărbat din Buzău, suspectat că și-a omorat colegul de locuință, a fost reținut la București
Laura Buciu
20 mai 2026, 22:00, Politic
Întrebat, miercuri seara, la B1TV dacă a avut motive să creadă că PSD a avut un calcul o posibilă ruptură a Partidului Național Liberal, când a dărâmat Guvernul, Ilie Bolojan a spus că „unul dintre calculele care au fost făcute de Partidul Social Democrat, în afară de dărâmarea guvernului, de încercarea de a bloca, practic, reformele și eliminarea resipei, a fost un calcul de tip politic prin care și-au dorit ca Partidul Național Liberal să fie unul dintre partidele subordonate”.

Bolojan admite „că ne place, că nu ne place, s-a întâmplat în anumite perioade”, însă între timp „PNL a învățat din aceste greșeli”.

„Oamenii nu vor să voteze clone”

„Oamenii nu vor să voteze clone. Oamenii vor să voteze oameni în care au încredere, care au caracter, care au anumite păreri, care au anumite valori și pe care le susțin. Așa cum a spus colegul meu, Ciprian Ciucu, PNL și-a redescoperit sufletul. Și deciziile pe care le-a luat în aceste zile și în luna anterioară, când noi am avertizat PSD că ceea ce face nu este în regulă și că PNL nu va mai accepta o astfel de situație, nu fac decât să confirme acest lucru”, mai spune Bolojan.

Potrivit premierului demis, „decât să fii într-o guvernare în care doar ocupi niște funcții, în care doar câțiva își rezolvă problemele, mai bine stai în opoziție” și în acest timp partidul se reface.

Mulți din PSD au mentalitate de feudali

„Foarte mulți oameni din Partidul Social Democrat provin din niște zone unde s-au obișnuit cu mici feude. Deci au o mentalitate de feudali. Ei n-au nevoie de parteneri. Ei au nevoie de vasali. Într-o lume politică și într-o țară pe care n-o dorim respectoasă, civilizată, dacă vrei să te respecte cineva, trebuie să acorzi respect. Trebuie să oferi încredere dacă vrei să primești încredere. Trebuie să întinzi mâna. Dar în momentul în care nu respecti nicio înțelegere, în momentul în care te comporți în felul în care te-ai comportat în aceste luni de zile, în momentul în care nu respecti nimic, nu respecti nici partenerii, nu respecți nici înțelegerile și, la un moment dat, nu respecți nici această țară cu problemele ei încercând să continui ce ai făcut până acum, n-ai cum să mergi mai departe și PNL nu are niciun fel de vocație de partid vasal”, a mai spus Bolojan.

