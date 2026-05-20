Prima pagină » Politic » Cât timp mai avem pentru salvarea proiectelor din PNRR? Bolojan: „O săptămână, două, trei"

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că Guvernul mai poate funcționa „o săptămână, două, trei” în actuala formulă de interimat pentru a finaliza negocierile privind PNRR și a evita pierderea unor fonduri europene.
Alexandra-Valentina Dumitru
20 mai 2026, 21:23, Politic
Bolojan a spus, la B1, că România se află într-o „situație foarte importantă” în ceea ce privește absorbția fondurilor europene și renegocierea PNRR.

„Până la sfârșitul lunii mai trebuie încheiate toate negocierile pentru modificarea PNRR-ului”, a afirmat premierul.

Autoritățile încearcă să stabilească ce proiecte mai pot fi finanțate din fonduri europene. De asemenea, caută ce investiții pot fi mutate din granturi în împrumut.

Potrivit acestuia, guvernul poartă discuții cu Comisia Europeană privind jaloanele și țintele asumate de România.

Guvernul lucrează „de dimineață până seara”

„Încă mai avem posibilitatea să mutăm proiecte din zona de finanțare nerambursabilă în zona de împrumut”, a declarat Bolojan.

Guvernul lucrează „de dimineață până seara și s-ar întâmpla ceea ce au generat Partidul Social Democrat și AUR prin moțiunea de cenzură adoptată acum două săptămâni. Practic România ar pierde o ocazie importantă de a-și reașeza proiectele și de a închide PNRR-ul”, susține premierul.

„Dar asta sigur poate să mai dureze o săptămână, două, trei”, a spus el.

„Există riscul ca aceste proiecte să nu fie adoptate sau să fie adoptate într-o formă pe care Comisia Europeană nu le consideră ca fiind îndeplinire de jaloane”, a afirmat premierul.

Executivul ar putea fi nevoit să recurgă la ordonanțe pentru a rezolva blocajele legislative.

