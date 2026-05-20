Avertisment dur pentru viitorul Executiv: Bruxelles-ul poate tăia miliardele României

Potrivit lui Mureșan, pentru a primi miliardele României din PNRR – 8,4 miliarde de euro – guvernul trebuie să facă două lucruri. Primul: să continue reformele neîndeplinite. Al doilea: să le păstreze pe cele deja realizate.

Ce se întâmplă cu miliardele României după 31 august 2026

Termenul-limită pentru depunerea cererilor de plată din PNRR este 31 august 2026. După această dată, Comisia Europeană poate verifica reformele deja implementate.

Dacă unele au fost anulate sau inversate, poate declanșa o procedură de reducere a finanțării.

Reducerea poate fi egală cu întreaga sumă aferentă ultimei tranșe. Concret, dacă viitorul guvern desface ce a făcut Guvernul Bolojan, România pierde fonduri europene deja câștigate.

„Reformele trebuie să fie ireversibile”

„Dacă viitorul Guvern va acționa asupra reformelor implementate de Guvernul Bolojan, pentru care România a primit deja finanțare prin PNRR, există riscul pierderii de fonduri europene”, avertizează Mureșan pe Facebook.

Europarlamentarul subliniază că nu există cale de mijloc. Nu poți reduce risipa banului public pentru a primi miliardele României din PNRR și apoi să revii la cheltuirea iresponsabilă a banului public.