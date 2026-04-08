Trump și Netanyahu, criticați de politicienii israelieni pentru armistițiul din Iran: cel mai mare „dezastru politic din toată istoria noastră”

Mai mulți politicieni din Israel i-au criticat dur pe Donald Trump și Benjamin Netanyahu pentru decizia privind armistițiul din Iran. Este cel mai mare „dezastru politic din toată istoria noastră”, au comentat politicienii din opoziția israeliană.
Petru Mazilu
08 apr. 2026, 11:10, Politic

Principalul lider al opoziției israeliene, Yair Lapid, l-a criticat pe premierul Netanyahu pe platforma X spunând că „nu a mai existat niciodată un astfel de dezastru politic în toată istoria noastră”.

„Israelul nici măcar nu a fost la masa negocierilor atunci când s-au luat decizii cu privire la nucleul securității noastre naționale. Netanyahu a eșuat politic, a eșuat strategic și nu a atins niciun obiectiv pe care și l-a stabilit. Va dura ani de zile pentru a repara daunele politice și strategice cauzate de aroganță, neglijență și lipsa de planificare”, a scris Yair Lapid.

Tot pe X, președintele Comitetului pentru Securitate Națională din Knesset, Tzvika Foghel, l-a ironizat pe Trump.

„Donald, ai ieșit arătând ca o rață!”, a scris Foghel.

Tzvika Foghel este unul dintre liderii Otzma Yehudit, un partid ultranaționalist de extrema dreapta.

