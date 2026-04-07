Mesajul lui Ilie Bolojan: Mulțumim, Mircea Lucescu, pentru momentele extraordinare pe care ni le-ai oferit

Premierul Ilie Bolojan a trimis un mesaj de condoleanțe după decesul lui Mircea Lucescu. Mulțumim, Mircea Lucescu, pentru momentele extraordinare pe care ni le-ai oferit, pe teren sau de pe bancă, a scris Bolojan care a menționat și câteva dintre realizările marelui antrenor român.
Sursa foto: Mediafax Foto/Mihai Pop
Petru Mazilu
07 apr. 2026, 22:08, Politic

Mesajul a fost trimis pe Facebook.

„Mircea Lucescu a însemnat fotbal, cu „F” mare pentru cel puțin trei generații. Cei mai norocoși l-au văzut jucând pentru Dinamo București în anii 60 și 70. L-au văzut în rolul de căpitan al naționalei la meciurile Campionatului Mondial din 1970. Alții abia se nășteau atunci când a început să antreneze. Chiar și cei mai tineri îl cunosc drept legendarul antrenor al lui Șahtior Donets, Galatasaray sau Beșiktaș. Generațiile viitoare îl vor ști drept antrenorul legendar de al cărui nume se leagă cei mai buni ani ai fotbalului românesc”, a scris Ilie Bolojan.

Premierul a transmis condoleanțe familiei.

„Mulțumim, Mircea Lucescu, pentru momentele extraordinare pe care ni le-ai oferit, pe teren sau de pe bancă! Dumnezeu să îl ierte! Condoleanțe familiei îndoliate”, a mai scris premierul.

Mircea Lucescu a murit marți seara. Spitalul Universitar de Urgență București a anunțat că decesul a fost declarat, marți, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20.30.

Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai importanți antrenori din istoria fotbalului românesc și unul dintre tehnicienii cu cea mai lungă și diversă carieră din Europa.

