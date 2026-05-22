O nouă stațiune balneară a fost inaugurată în Vrancea. Ilie Bolojan, prezent la deschidere

Potrivit unui mesaj publicat pe pagina de Facebook a Guvernului, șeful Executivului a afirmat că Vizantea-Livezi a avut statut de stațiune balneară de interes național în perioada 1895-1945, însă infrastructura a fost distrusă în timpul războiului, iar zona a rămas timp de decenii fără investiții majore.

„Astăzi, această resursă naturală valoroasă este pusă din nou în valoare”, a transmis premierul.

Noul complex balnear este primul construit de la zero în România după 1989 și a fost realizat printr-o investiție estimată la aproximativ 12 milioane de euro. Proiectul este rezultatul unui parteneriat între administrația locală, Guvernul României și comunitatea locală, cu fonduri europene.

Complexul include facilități de recuperare medicală, SPA, piscine și spații de cazare. Autoritățile estimează că proiectul va contribui la dezvoltarea turismului și la crearea de locuri de muncă în zonă.

Revitalizarea turismului în județul Vrancea

Stațiunea Vizantea este cunoscută pentru izvoarele sale minerale sulfuroase și clorurate, recomandate în tratamentul afecțiunilor reumatismale și dermatologice. În perioada interbelică, localitatea era una dintre destinațiile balneare cunoscute din regiunea Moldovei. Activitatea turistică a intrat ulterior în declin după distrugerile provocate de cel de-Al Doilea Război Mondial.

Comuna Vizantea-Livezi este situată în nord-vestul județului Vrancea, la poalele Carpaților de Curbură, și include satele Livezile, Mesteacănu, Piscu Radului, Vizantea Mănăstirească și Vizantea Răzășească. Localitatea are o populație de circa 3.600 de locuitori, potrivit recensământului din 2021.

Județul Vrancea are o tradiție îndelungată în turismul balnear, datorită resurselor de ape minerale și reliefului subcarpatic. Pe lângă Vizantea-Livezi, una dintre cele mai cunoscute stațiuni din zonă este Soveja. În regiune există și alte izvoare minerale cu proprietăți terapeutice, utilizate tradițional pentru tratarea afecțiunilor reumatismale, respiratorii și dermatologice. Multe dintre infrastructurile balneare dezvoltate înainte de 1989 au intrat în declin în ultimele decenii. Autoritățile locale și centrale încearcă în prezent să revitalizeze turismul balnear din zonă prin investiții în baze de tratament și infrastructură turistică.