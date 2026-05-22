Locul cel mai periculos din sistemul solar e chiar deasupra capului nostru. Nu e vorba despre Soare, nici despre Jupiter

Când ne gândim la cele mai ostile locuri din sistemul solar, mintea se duce aproape automat la Soare. La urma urmei, erupțiile sale arzătoare și ejecțiile de masă coronală sunt capabile să distrugă infrastructura electronică și, oricât de apocaliptic ar suna, să ne întoarcă în Epoca de Piatră, scrie National Geografic.

De asemenea, este obișnuit să indicăm infernul climatic de pe Venus, a cărui atmosferă de acid sulfuric coexistă cu o presiune zdrobitoare de 92 de bari, sau să ne îndreptăm atenția către satelitul Io, luna lui Jupiter, care prezintă o activitate vulcanică extremă sub un centură de radiații letală.

Am putea continua vorbind despre fragmentele de gheață din inelele lui Saturn, care se ciocnesc la viteze amețitoare de planetă, sau despre suprafața incandescentă a lui Mercur.

Totuși, ne oprim aici, pentru că niciunul dintre aceste locuri nu este cel mai periculos din vecinătatea noastră cosmică. Riscul real nu se măsoară prin spectaculozitatea temperaturilor sau prin distanțe uriașe, ci prin proximitatea absolută și vulnerabilitatea rețelelor globale.

Orbitând cu mii de kilometri pe oră, acumularea tot mai mare de deșeuri spațiale, alături de radiațiile furtunilor geomagnetice și de asteroizii nedetectați, transformă spațiul orbital al Pământului în mediul cu cel mai ridicat risc critic pentru dezvoltarea civilizației moderne.

Dependența globală de această fâșie îngustă din jurul planetei, cunoscută drept orbita joasă, a transformat siguranța sistemelor tehnologice într-o provocare majoră pentru agențiile științifice din întreaga lume.

Amenințări în orbita joasă

Așa cum spuneam, societatea noastră a dezvoltat o dependență extremă de orbita joasă a Pământului și de orbitele geostaționare. În această regiune operează dispozitivele active care gestionează navigația GPS, prognozele meteo, telecomunicațiile globale și sincronizarea temporală esențială pentru sectorul financiar internațional, transportul aerian și rețelele de apărare.

Milioane de fragmente de resturi necontrolate, provenite din echipamente scoase din uz și din coliziuni anterioare, se deplasează prin această zonă la viteze extreme de până la 28.000 km/h. La asemenea viteze, impactul unui simplu șurub eliberează o energie cinetică devastatoare, capabilă să distrugă complet nave și să declanșeze temutul sindrom Kessler, un efect în lanț care ar putea anihila rețeaua de comunicații.

Această fragmentare provocată de coliziuni orbitale nu este doar o ipoteză de laborator, ci o realitate care generează nori de resturi ce pot persista decenii întregi. Departe de a se reduce, riscul matematic al unor noi impacturi crește din cauza lansării continue a megaconstelațiilor de internet, un factor care complică gestionarea traficului orbital și siguranța misiunilor științifice.

Meteorologia solară și asteroizii

La această supraaglomerare tehnologică din jurul Pământului se adaugă efectele activității solare, care sunt direcționate către câmpul magnetic al planetei. O furtună geomagnetică extremă, similară celebrului eveniment Carrington din 1859, care a prăbușit sistemele de telegrafie, ar provoca astăzi căderi generalizate ale serviciilor bancare informatizate și ale rețelelor electrice.

În cele din urmă, pericolul include și obiectele apropiate de Pământ, cunoscute sub acronimul NEO. Agențiile de monitorizare urmăresc în prezent aproximativ 41.549 de asteroizi și comete care intersectează traiectoria orbitală a planetei, dintre care 879 depășesc un kilometru în diametru, reprezentând o amenințare serioasă, a cărei detectare timpurie este dificilă atunci când se apropie ascunse de lumina Soarelui.