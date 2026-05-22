Prima pagină » Social » Ce mai aruncă românii pe marginea drumului: vase de toaletă, saci cu haine și gunoi menajer

Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov atrag atenția asupra cantității mari de deșeuri abandonate la marginea drumurilor naționale din centrul țării.
Sursa foto: Facebook/DRDP Brașov
Oana Antipa
22 mai 2026, 16:16, Social
Oamenii aruncă la întâmplare de la gunoi menajer și ambalaje din plastic până la vase de toaletă, haine vechi sau resturi de materiale de construcții.

Potrivit unei postări publicate pe pagina de Facebook a instituției, printre obiectele găsite frecvent în parcările și zonele adiacente drumurilor se numără toalete stricate, saci cu haine vechi, ambalaje de fructe și legume cu produse alterate, ambalaje din plastic și deșeuri menajere.

Reprezentanții DRDP Brașov precizează că instituția derulează un program permanent de salubrizare pentru cele peste 500 de parcări aflate în administrare în zona centrală a României.

„În fiecare luni și vineri colegii noștri se ocupă exclusiv de această activitate și chiar mai des în perioadele când traficul turistic este mai intens”, au transmis reprezentanții instituției.

Cu toate acestea, autoritățile susțin că volumul deșeurilor abandonate este atât de mare încât efectele activităților de curățenie devin „aproape insesizabile”.

Potrivit DRDP Brașov, o parte dintre deșeurile abandonate provin inclusiv din gospodăriile localnicilor. Angajații companiei sunt nevoiți astfel să colecteze frecvent electrocasnice vechi, mobilier sau resturi provenite din construcții, deși acestea nu ar trebui depozitate în apropierea drumurilor publice.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov administrează rețeaua de drumuri naționale și parcări din mai multe județe din centrul țării, inclusiv zone cu trafic turistic intens, precum Valea Prahovei, sudul Transilvaniei și aria montană a Carpaților de Curbură.

Abandonarea deșeurilor pe marginea drumurilor reprezintă o problemă semnalată frecvent de autorități în mai multe zone din România, în special în apropierea localităților și a arterelor circulate intens. Pe lângă impactul asupra mediului și peisajului, depozitarea ilegală a gunoiului poate afecta siguranța rutieră și presupune costuri suplimentare pentru activitățile de colectare și salubrizare suportate din fonduri publice.

