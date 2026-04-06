Virgil Popescu despre schimbarea premierului propusă de PSD: „Nu-și pun problema că niciun liberal nu va accepta ca PSD să-i schimbe premierul”

Europarlamentarul PNL, Virgil Popescu, a comentat recent, printr-o postare pe pagina sa de Facebook, tensiunile din coaliția de guvernare și poziția Partidului Social-Democrat față de conducerea Guvernului.

Într-o videoclip postat, acesta a explicat că observă o distanțare destul de evidentă a PSD față de colaborarea cu PNL și o apropiere de „linia de neîntoarcere în coaliția aceasta”.

„Eu observ că, din declarații în declarații, Partidul Social-Democrat merge spre ideea în care clar nu se mai întoarce, nu se mai poate întoarce. Adică mi se pare că este foarte aproape, dacă nu chiar a depășit, linia de neîntoarcere în coaliția aceasta, în acest fel. Și atunci mă întreb ce vor face în 20 aprilie.”, a spus Virgil Popescu.

El a ridicat întrebări despre viitorul coaliției de Guvern după perioada cu sărbătorile Paștelui, având în vedere consultările regionale ale PSD.

„Am înțeles că mai sunt de consultat două regionale, cele din Nord-Vest, și le vor consulta după Paște. Avem o perioadă, să zicem, de respiro în consultări în cele două săptămâni, săptămâna până la Paște. Dar ce vor face după aceea?”, a întrebat acesta.

Europarlamentarul a mai spus că PSD pare să nu mai susțină candidatura premierului Ilie Bolojan ca președinte al PNL și că nicio concesie nu va fi acceptată din partea liberalilor.

„Eu văd clar că se îndreaptă că ei nu mai vor Bolojan președinte. Dar nu-și pun problema că niciun liberal, indiferent dacă îl iubește sau nu îl iubește pe Ilie Bolojan, nu va accepta ca Partidul Social-Democrat să-i schimbe premierul și eventual și președintele.”, a declarat acesta.