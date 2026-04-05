Bolojan, mesaj de Paștele catolic: Să păstrăm credința și să privim înainte cu încredere

„Tuturor credincioșilor catolici și protestanți din România, le urez un Paște fericit, cu liniște, sănătate și bucurii alături de cei dragi. Să păstrăm credința și să privim înainte cu încredere”, a transmis șeful Guvernului pe rețelele de socializare.

El și-a încheiat mesajul cu urarea „Sărbători binecuvântate!”.

Și președintele Nicușor Dan a transmis duminică, pe rețelele de socializare, un mesaj tuturor credincioșilor care celebrează Învierea.

„Le doresc ca aceste zile de sfântă sărbătoare să fie un prilej de bucurie alături de cei dragi, de speranță și liniște sufletească. Cristos a înviat! Este mesajul esențial care ne reconfirmă încrederea în puterea vieții asupra morții, a adevărului asupra minciunii, a luminii asupra întunericului”, spune Nicușor Dan.