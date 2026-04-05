Capsula Orion, cu cei patru astronauți care au plecat spre Lună, văzută de pe o terasă din București

Duminică dimineața, specialiștii de la Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” au surprins imagini ale capsulei Orion chiar de pe terasa instituției.

„Capsula Orion, în care se află cei patru astronauți ce au plecat spre Lună, a fost observată și de pe terasa noastră, în dimineața zilei de 5 aprilie”, au scris reprezentanții observatorului pe Facebook.

Ei au prezentat și imaginile înregistrate.

A parcurs două treimi din drum

Potrivit Sky News, NASA a anunțat că echipajul misiunii Artemis II a parcurs deja două treimi din drumul către Lună.

Nava spațială se deplasează cu o viteză constantă de 1.756 mile pe oră, potrivit transmisiunii live a NASA.

Pe măsură ce echipajul se apropie tot mai mult de Lună, în ziua a 5-a forța gravitațională a Lunii va deveni, pentru prima dată, mai puternică decât cea a Pământului.

Echipajul misiunii Artemis II va călători în jurul părții ascunse a Lunii, mai departe și mai repede decât orice alt om din istorie, înainte de a se întoarce pe Pământ.