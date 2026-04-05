Capsula Orion, cu cei patru astronauți care au plecat spre Lună, văzută de pe o terasă din București

Capsula Orion care transportă echipajul misiunii Artemis II spre Lună a fost observată de pe terasa Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”. Specialiștii români au publicat imaginile pe internet.
Sursa foto: NASA
Cosmin Pirv
05 apr. 2026, 17:03, Social

Duminică dimineața, specialiștii de la Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” au surprins imagini ale capsulei Orion chiar de pe terasa instituției.

„Capsula Orion, în care se află cei patru astronauți ce au plecat spre Lună, a fost observată și de pe terasa noastră, în dimineața zilei de 5 aprilie”, au scris reprezentanții observatorului pe Facebook.

Ei au prezentat și imaginile înregistrate.

A parcurs două treimi din drum

Potrivit Sky News, NASA a anunțat că echipajul misiunii Artemis II a parcurs deja două treimi din drumul către Lună.

Nava spațială se deplasează cu o viteză constantă de 1.756 mile pe oră, potrivit transmisiunii live a NASA.

Pe măsură ce echipajul se apropie tot mai mult de Lună, în ziua a 5-a forța gravitațională a Lunii va deveni, pentru prima dată, mai puternică decât cea a Pământului.

Echipajul misiunii Artemis II va călători în jurul părții ascunse a Lunii, mai departe și mai repede decât orice alt om din istorie, înainte de a se întoarce pe Pământ.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Presupusa întâlnire dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea dezvăluită cu poze de Elena Lasconi cu câteva zile înainte de alegeri a fost o punere în scenă
G4Media
Friptura de miel ți se „topește în gură”, dacă adaugi un ingredient simplu. Carnea devine fragedă și suculentă
Gandul
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Cancan
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport
Război în Iran, ziua 38. Iranul îl amenință pe Trump: „Acțiunile tale nesăbuite târăsc SUA într-un adevărat iad”
Libertatea
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical viața și a dispărut din lumina reflectoarelor
CSID
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Promotor