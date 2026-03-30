Misiunea Artemis II: cine sunt cei patru astronauți care vor zbura spre Lună după mai bine de 50 de ani

Misiunea Artemis II reprezintă un pas esențial în programul NASA de revenire pe Lună. Deși astronauții nu vor ateriza pe suprafața lunară în această etapă, zborul va testa sistemele capsulei Orion și va pregăti terenul pentru viitoarele misiuni care vor include aselenizarea. Lansarea ar putea avea loc între 1 și 6 aprilie, de la Centrul Spațial Kennedy din Florida. Înainte de decolare, echipajul finalizează antrenamentele și procedurile de siguranță și se află în carantină pentru a evita orice probleme medicale înaintea zborului, mai scrie Euronews.

Misiunea va fi condusă de Reid Wiseman, fost căpitan în Marina SUA și astronaut NASA cu experiență. Wiseman a petrecut peste cinci luni la bordul Stației Spațiale Internaționale în 2014. Anterior a fost șeful corpului de astronauți NASA. El a declarat că oportunitatea de a conduce un zbor în jurul Lunii este una pe care nu o putea refuza. Astronautul a povestit că cea mai dificilă parte a misiunii este impactul emoțional asupra familiei sale, mai ales asupra fiicelor sale adolescente.

Pilotul misiunii Artemis II este Victor Glover, astronaut NASA și fost pilot de vânătoare. Glover are peste 3.000 de ore de zbor pe peste 40 de tipuri de aeronave. Totodată el a participat la 24 de misiuni de luptă. În 2020 a devenit primul afro-american care a petrecut o misiune de lungă durată la bordul Stației Spațiale Internaționale. El a declarat că participarea sa la misiune reprezintă o oportunitate de a inspira o nouă generație de oameni interesați de explorarea spațiului.

Christina Koch, inginer electric în vârstă de 47 de ani, este unul dintre specialiștii misiunii. Ea deține recordul pentru cel mai lung zbor spațial realizat de o femeie. Misiunea a durat 328 de zile la bordul Stației Spațiale Internaționale. În timpul acelei misiuni a participat și la prima ieșire în spațiu realizată exclusiv de femei. Koch consideră că Artemis II marchează un moment istoric, deoarece arată cât de mult s-a schimbat explorarea spațiului și rolul femeilor în aceste programe.

Echipajul este completat de Jeremy Hansen, astronaut al Agenției Spațiale Canadiene și fost pilot militar. Hansen va deveni primul canadian care va călători spre Lună. El a crescut într-o fermă din Canada și a servit în Forțele Aeriene Regale Canadiene. Acolo a pilotat avioane de luptă CF-18. În pregătirea pentru misiuni spațiale, Hansen a participat inclusiv la experimente subacvatice NASA, trăind timp de șapte zile într-un laborator subacvatic pentru a simula condițiile din spațiu.

Misiunea Artemis II marchează începutul unei noi etape în explorarea spațiului. NASA pregătește viitoare misiuni care vor readuce oameni pe suprafața Lunii și vor pune bazele unei prezențe umane permanente. Programul Artemis are și un obiectiv pe termen lung: pregătirea tehnologiilor și a echipajelor pentru viitoarele misiuni cu echipaj uman spre Marte.