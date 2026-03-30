Apollo și Artemis: ce diferențe există între vechile și noile misiuni lunare ale NASA

Programul Apollo rămâne unul dintre cele mai spectaculoase proiecte din istoria explorării spațiale. În doar opt ani, NASA a trecut de la primul zbor al unui astronaut american în spațiu la aselenizarea lui Neil Armstrong și Buzz Aldrin în 1969, scrie AP. Programul Artemis, lansat la decenii după încheierea misiunilor Apollo, avansează mult mai lent. După ani de schimbări strategice între obiectivele Lună și Marte, NASA încearcă acum să construiască o prezență durabilă pe satelitul natural al Pământului.

Prima etapă majoră este Artemis II, o misiune de aproximativ 10 zile care va trimite patru astronauți într-un zbor în jurul Lunii, fără a ateriza.

O misiune NASA diferită și complexă

Spre deosebire de programul Apollo, echipajul Artemis reflectă o diversitate mai mare. Misiunea include o femeie, un astronaut de culoare și un astronaut canadian. Se marchează astfel o schimbare simbolică față de primele misiuni lunare din anii ’60 și ’70. Astronauții vor zbura la bordul capsulei Orion, lansată cu noua rachetă Space Launch System (SLS). Nava va parcurge o traiectorie în jurul Lunii și se va întoarce pe Pământ folosind gravitația Lunii și a Pământului într-un traseu numit „free-return”.

Dacă în timpul programului Apollo rivalul principal al Statelor Unite era Uniunea Sovietică, astăzi competiția vine din partea Chinei. China a realizat deja mai multe misiuni robotice pe Lună, inclusiv prima aterizare pe partea nevăzută a satelitului natural. De asemenea și-a propus să trimită astronauți acolo până în 2030. NASA vizează aceeași zonă strategică: polul sud lunar, unde cercetătorii cred că există depozite importante de gheață. Acestea ar putea furniza apă potabilă și combustibil pentru viitoarele misiuni spațiale.

Planuri pe termen lung: baze pe Lună și drum spre Marte

În timp ce Apollo a fost conceput în principal pentru a câștiga cursa spațială și a demonstra superioritatea tehnologică a SUA, Artemis are obiective mult mai ambițioase. NASA intenționează să construiască o prezență permanentă pe Lună. Baza va avea habitate, vehicule de tip rover, sisteme energetice și infrastructură pentru explorare pe termen lung. Astronauții viitoarelor misiuni Artemis ar putea petrece până la o săptămână pe suprafața Lunii, iar experiența acumulată ar urma să pregătească următorul mare obiectiv al agenției: prima misiune umană către Marte.