Prima pagină » Știri externe » Coreea de Nord reacționează furios după sancțiunile britanice legate de copiii ucraineni deportați

Coreea de Nord a criticat dur Marea Britanie după ce Londra a impus sancțiuni unui centru internațional pentru copii din apropierea orașului Wonsan, acuzat că ar fi fost implicat în programul Rusiei de deportare și reeducare a copiilor ucraineni din teritoriile ocupate, arată Euronews.
Sursa foto: KCNA via YNA/dpa
Victor Dan Stephanovici
15 mai 2026, 11:57, Știri externe
Phenianul a calificat măsura drept o „provocare politică intolerabilă” și a acuzat Londra că încearcă să afecteze relațiile dintre Coreea de Nord și Rusia, scrie Euronews. Sancțiunile anunțate de guvernul britanic vizează tabăra internațională pentru copii Songdowon, o facilitate deschisă încă din 1960 și folosită de regimul nord-coreean pentru programe de propagandă și schimburi internaționale. Ministerul britanic de Externe susține că centrul ar fi oferit sprijin pentru „deportarea forțată și reeducarea copiilor ucraineni” proveniți din teritoriile ocupate de Rusia. Autoritățile britanice au impus înghețarea activelor asociate taberei și au acuzat Phenianul că susține acțiuni care amenință „suveranitatea și independența Ucrainei”.

Raport: Doi copii ucraineni au fost duși în Coreea de Nord

Controversa vine după publicarea unui raport realizat în 2025 de Centrul Regional pentru Drepturile Omului din Ucraina. Documentul susține că doi copii din teritorii ocupate de Rusia – un băiat de 12 ani și o fată de 16 ani – au fost trimiși în tabăra Songdowon. Potrivit raportului, copiii au participat la activități de propagandă și au fost învățați despre lupta împotriva „militariștilor japonezi”. De asemenea, ar fi fost puși în contact cu veterani nord-coreeni implicați în atacul asupra unei nave americane din 1968.

Phenianul respinge acuzațiile și vorbește despre o campanie anti-rusă

Agenția oficială nord-coreeană KCNA a reacționat dur după anunțul sancțiunilor. Regimul de la Phenian a acuzat Marea Britanie că încearcă să „demonizeze Rusia” și să afecteze imaginea internațională a Coreei de Nord. Autoritățile nord-coreene au descris tabăra Songdowon drept „o bază sacră pentru educația și dezvoltarea copiilor”. Phenianul susține că acuzațiile privind deportarea forțată a copiilor ucraineni sunt „nefondate” și motivate politic.

Mii de copii ucraineni sunt în continuare dispăruți

Problema copiilor ucraineni deportați de Rusia a devenit una dintre cele mai sensibile teme ale războiului început în 2022. Potrivit unui portal oficial al guvernului ucrainean, peste 20.500 de copii au fost deportați sau strămutați forțat de la începutul invaziei ruse. Alți 2.318 copii sunt în continuare dispăruți, iar peste 700 au fost uciși în timpul conflictului. Rusia a fost acuzată în repetate rânduri de state occidentale și organizații pentru drepturile omului că folosește transferurile de copii în scopuri de propagandă și reeducare ideologică.

